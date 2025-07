Sarcoïdose : quelle est cette maladie qui frappe le commentateur du Tour de France Yoann Offredo ?

L’ancien cycliste professionnel et désormais consultant sur France 2, Yoann Offredo, a révélé être atteint de sarcoïdose, une maladie rare qui menace sa vue, ses poumons et même son cerveau.

Une maladie incurable. Après une carrière sur le vélo à gravir les plus hauts cols d’Europe, Yoann Offredo, 38 ans, doit désormais affronter un défi encore plus redoutable : une maladie rare et grave, la sarcoïdose, qui grignote, petit à petit, l’état de ses organes et notamment de ses yeux. Selon les médecins, il risque la cécité à vie.

La sarcoïdose est une maladie inflammatoire qui peut affecter presque n’importe quel organe du corps, incluant le cœur, la peau, le foie, les reins, le cerveau, les sinus, les yeux, les muscles, les os et d’autres régions. Elle cible le plus souvent les poumons et les nodules lymphatiques, qui sont une part importante du système immunitaire. Cette maladie se manifeste par la présence d'amas de cellules inflammatoires nommés granulomes, avec des conséquences variables selon les organes touchés.

La sarcoïdose peut guérir spontanément sauf chez environ 30% des malades chez lesquels elle provoque des complications cardiaques et/ou respiratoires menaçantes en évoluant vers une fibrose. Il n'existe pas à ce jour de traitement spécifique pour résorber la maladie. Plus de 90% des personnes ayant une sarcoïdose ont leurs poumons impliqués. Mais pour certains, à l’image de Yoann Offredo, ce sont les yeux qui ont été les premiers touchés.

Un point blanc dans son champ de vision

Tout a commencé lorsqu’il commentait une étape Giro 2024. Yoann Offredo a vu apparaître un point blanc dans son champ de vision, ce qui l'a conduit à se rendre aux urgences pour passer une batterie de tests. Puis le verdict est tombé : le coureur est atteint d’une sarcoïdose, une maladie rare. Des granulomes se sont formés dans plusieurs organes, causant une inflammation grave. Et dans son cas précis, l’atteinte la plus préoccupante est oculaire : il risque, à terme, de perdre totalement la vue.

«Deux jours avant, t’es très bien et tout à coup, on te dit que tu peux perdre la vue. Tu te dis pourquoi moi ? Qu’est ce que j’ai fait ? Et en fait, tu te rends compte que la maladie, c’est un ticket de loterie, ça peut tomber sur n'importe qui», a-t-il expliqué dans une interview donnée à Brut. «Je me suis trouvé perdu, complètement isolé. Je me suis isolé, j'ai eu envie de me faire du mal. Je n'arrivais plus à dormir. J'avais envie de rester chez moi. J'ai fermé les volets», a-t-il par ailleurs révélé sur RTL le 26 juin.

Et les conséquences de cette maladie sont nombreuses : prise de poids en raison du traitement à base de corticoïdes, solitude et surtout des pensées sombres. «Bien-sûr, c’est des idées qui traversent l’esprit, forcément. Tu te dis, je suis chez moi là, sur mon canapé, je n'ai même pas la télé, j’ai plus envie de lire de livre, je ne vois plus personne, c’est nul», a-t-il notamment confié sur le plateau de C à Vous, le 2 mai dernier.

Mais, comme par le passé sur les routes de la Grande Boucle, il reste déterminé à ne rien lâcher et assure avoir la «niaque». Aujourd’hui, l’ancien coureur a repris goût à la vie et trouvé du réconfort auprès de sa famille. Il a commenté le Tour de France et s’est même lancé le défi de remonter sur un vélo. Son traitement devrait désormais lui permettre de gagner un temps précieux face à la maladie.