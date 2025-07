Transition de genre : la Haute autorité de santé reporte ses recommandations pour les mineurs, faute de «consensus»

Saisie par le ministère chargé de la Santé, la Haute Autorité de santé (HAS) a annoncé ce vendredi qu'elle ne se prononcerait finalement pas avant 2026 sur la prise en charge des mineurs souhaitant entamer une transition de genre, faisant état d'une «absence de consensus».

Accusée d’avoir souhaité «un accès gratuit à la transition de genre pour tous, à partir de 16 ans», en décembre dernier, la Haute Autorité de santé devait dévoiler ce vendredi 18 juillet ses recommandations officielles sur le sujet. La HAS a finalement reporté son rapport à «2026» faute de «consensus» sur le sujet.

«Nous constatons qu'il y a un consensus sur les majeurs et qu'on ne retrouve pas le même consensus sur les mineurs», a déclaré le président de la HAS, Lionel Collet, lors d'une conférence de presse, précisant que les travaux sur l'élaboration des recommandations pour les mineurs débuteraient dès «début 2026».

«instrumentalisation à des fins polémiques»

La Haute Autorité de santé avait déploré, vendredi 13 décembre, une «instrumentalisation à des fins polémiques» de ses travaux en cours sur l'accompagnement des personnes trans. «Les personnes qui apportent leur concours à la HAS» pour élaborer les futures recommandations sur la transition des personnes transgenres «sont soumises à une obligation de confidentialité», a-t-elle détaillé dans un communiqué.

Et pour cause : le Figaro avait publié un article affirmant que la HAS voulait «un accès gratuit à la transition de genre pour tous, à partir de 16 ans», en se basant sur un document de travail interne. Selon le journal, les recommandations proposées par ce document «coïncident presque en tout point avec les revendications portées par les associations transactivistes».

La HAS avait répondu le texte ne revêtait «aucun caractère définitif» et qu'il devait encore faire l'objet de plusieurs étapes de délibération avant d'être adopté.