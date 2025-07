Voici les 5 pays qui utilisent le plus de pesticides en Europe

Grande consommatrice de pesticides, l’Union européenne s’est engagée à rendre son agriculture plus verte. Pourtant, les pays membres peinent à réduire leur consommation depuis 30 ans. Certains se distinguent par une utilisation particulièrement élevée de pesticides.

Si l’agriculture européenne se veut plus propre, elle reste très dépendante des pesticides. Sur les trente dernières années, les pays membres de l’Union européenne ont utilisé en moyenne 2,89 kg de pesticides par hectare de terre cultivée (contre 3,07 kg en 2012). Certains États dépassent largement cette moyenne.

Cinq pays se démarquent par une utilisation très importante de pesticides. Selon les données de 2022 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), relayées par l'Union européenne, Malte arrive en tête avec 11,59 kg par hectare (10 000 m²) de terres cultivées. Viennent ensuite les Pays-Bas (8,38 kg/ha), connus pour leur production de fleurs, et Chypre (8,36 kg/ha), dont l’agriculture repose sur les agrumes, le raisin et le blé. L’Irlande (6,08 kg/ha) et la Belgique (5,71 kg/ha) complètent ce top 5.

En valeur absolue, la France fait partie des plus gros consommateurs européens de #pesticides. Un chiffre corrélé à la surface agricole. Si l'on regarde l'utilisation de pesticides ramenée à la surface cultivée, la France se situe malgré tout au-dessus de la moyenne européenne. pic.twitter.com/cirdBhtjcK — Statista FR (@statista_fr) July 15, 2025

La France, un important utilisateur, mais dans la moyenne par hectare

Premier producteur agricole de l’Union européenne, la France figure parmi les plus gros consommateurs en volume total. Cependant, rapportée à la surface cultivée, sa consommation (3,45 kg/ha) la place dans la moyenne haute, sans atteindre les niveaux des pays les plus gourmands.

Les bons élèves de l’Est et du Nord Les pays d’Europe de l’Est, de la mer Baltique et les pays scandinaves se distinguent par une consommation bien plus faible. Aucun ne dépasse 2 kg/ha. La Roumanie est le pays qui en utilise le moins (0,92 kg/ha), suivie de la Suède (0,92 kg/ha), l’Estonie (1,09 kg/ha) et la Slovaquie (1,13 kg/ha).

L’utilisation des pesticides reste au cœur de vifs débats au sein de l’Union européenne. En 2022, la Commission européenne avait proposé de réduire de moitié leur usage d’ici 2030. Mais ce texte n’a pas été adopté par le Parlement européen et a finalement été retiré par Ursula von der Leyen en février 2024.