Globules rouges (hématies) : ce que peut révéler un taux bas ou élevé

Déterminé grâce à une numération formule sanguine (NFS), l'examen du sang le plus fréquent, le taux de globules rouges, ou hématies, donne des indications sur l'état de santé. Voici comment interpréter un taux trop bas ou trop élevé.

L’hémogramme, ou numération formule sanguine, est un examen sanguin qui consiste à analyser les différentes composantes du sang, comme les globules blancs, les plaquettes et les globules rouges, aussi appelées hématies, qui naissent dans la moelle osseuse, et dont la fonction première est de distribuer l'oxygène vers les organes. Le dosage moyen de globules rouges est de 4,6 à 6,2 millions /mm3 chez l'homme, et de 4,2 à 5,4 millions /mm3 chez la femme.

Si à l’issue de l’examen le taux est trop bas, cela signifie que le patient souffre d’une anémie, et il faut en trouver la cause. Le plus souvent elle est due à une carence en vitamine B9, aussi appelée acide folique, ou en fer. Dans ce cas, la personne va ressentir une fatigue inhabituelle et un besoin de sommeil presque permanent. Ce symptôme peut s’accompagner d’un essoufflement, de maux de tête et de vertiges. Le manque de fer peut aussi se traduire par des difficultés à se concentrer et une irritabilité.

Il peut également s’agir d’une carence en vitamine B12, qui assure le bon fonctionnement du système nerveux et la bonne synthèse de l’ADN. Les séniors manquent souvent de cette vitamine, car en raison de leur âge, ils voient se réduire leur acidité gastrique, pourtant nécessaire pour libérer la B12 des aliments. Là encore, une telle carence peut provoquer une fatigue chronique, des problèmes cognitifs, ainsi que des troubles neurologiques, comme des picotements dans les membres ou des engourdissements.

Autre cause possible : une anémie dite périphérique qui, quant à elle, peut être due à des pertes sanguines chroniques, comme les règles abondantes.

Pourquoi le taux peut être élevé ?

Quand le taux est élevé, on parle de polyglobulie. Une production excessive - entre 7 et 10 millions /mm3 - peut notamment être associée à la maladie de Vaquez (MV), ou polyglobulie primitive.

Dans d’autres cas, ce résultat peut être la conséquence d'une maladie pulmonaire chronique, d’une maladie cardiaque congénitale ou encore d’une pathologie génétique liée à une anomalie de l'hémoglobine. La déshydratation et le tabagisme peuvent également expliquer une hausse du nombre de globules rouges.

Si votre taux est anormalement bas ou élevé, il est essentiel de consulter un médecin. Lui seul peut poser le bon diagnostic.