Viandes, fruits, légumes… Où se cachent les 250 litres d’eau «invisible» que nous mangeons chaque jour ?

Chaque jour, des millions de litres d'eau sont utilisés pour participer à la production des aliments consommés, mais aussi, à bien d'autres activités humaines. Voici les produits les plus consommateurs d'eau.

L'eau est à l'origine de tout. Que ce soit pour l'agriculture, la production de certains articles ou encore le fonctionnement des systèmes informatiques, elle est incontournable et s'avère parfois particulièrement coûteuse, comme le révèle une étude de la WWF.

La consommation d'eau ne se limite pas uniquement au choix entre bain et douche, ni au temps passé sous celle-ci. Selon l'organisation non gouvernementale, chaque jour, un citoyen français moyen consomme 150 litres d'eau pour boire, se laver et faire sa vaisselle, contre 500 litres d'eau «invisible» servant à produire ce que nous consommons, notamment en matière alimentaire.

Au jeu des comparaisons, dans le domaine des denrées, certains produits montrent une «empreinte eau» particulièrement importante : la viande rouge et la viande blanche, pour qui l'agriculture représente une grande partie de la consommation hydraulique par rapport au transport, dominent largement ce classement. A contrario, le poisson gras, qui est une option d'apport en protéines, se montre beaucoup plus économe. Les fruits et desserts fruités, eux, font également partie des aliments les plus consommateurs d'eau.

© WWF

En ce qui concerne les produits céréaliers, qui comptent parmi les plus populaires, la WWF souligne qu'en remplaçant «le maïs par des cultures moins gourmandes, nous pourrions économiser des consommations d’eau du secteur agricole de 20 %».

La consommation de viande, un enjeu majeur

La viande étant de loin le produit alimentaire le plus exigeant en eau, le fonds mondial pour la nature consacre une attention particulière à sa consommation. On peut notamment lire que «la WWF invite à repenser notre consommation de viande», notamment en mangeant «moins et mieux».

«Moins, en privilégiant des alternatives plus durables et moins couteuses, comme les protéines végétales. Mieux, en préférant un bœuf bio nourri à l'herbe, car le pâturage contribue non seulement à limiter fortement les besoins en cultures irriguées, comme le maïs, pour l'alimentation des animaux, mais favorise également la bonne santé des prairies, et des bocages, des alliés essentiels pour la préservation des zones humides, des rivières et plus globalement d'un paysage régénérant le cycle de l'eau» écrivent-ils notamment.

Pour étayer son conseil au sujet de la viande rouge, WWF explique qu'un steak de bœuf nourri à l’herbe consomme jusqu’à dix fois moins d'eau au kilogramme qu’un steak de bœuf issu d’un système maïs-soja.

Mais la nourriture n'est pas la seule responsable de cette consommation d'eau. Comme on peut également le lire, les produits que nous consommons pour nous habiller et pour produire de l'électricité font également partie du bilan en eau. L'une des statistiques les plus notables émane du réseau internet : l'intelligence artificielle consomme huit fois plus d'eau (notamment pour le refroidissement de son data center) que les moteurs de recherches classiques de Google.