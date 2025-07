Sport : combien de temps faut-il attendre pour prendre sa douche après sa séance ?

Après une séance de sport, intense ou non, il est très courant d’aller prendre une douche. Cependant, cette douche après sport implique quelques règles, y compris celle de sa température.

Quand et comment prendre sa douche ? Si la question semble anodine, elle a pourtant sa petite importance, en particulier après une séance de sport. Dans cette configuration, le corps est en surchauffe et transpirant, générant une envie toute naturelle : prendre une douche le plus vite possible.

Pourtant, ce n’est pas la meilleure des idées. «Pendant une séance d’entraînement, la température de votre corps et votre rythme cardiaque augmentent, surtout après une séance intense», avait expliqué le docteur Dal Dhaliwal, au Stylist UK. «Sauter directement sous la douche après risque de contracter trop rapidement vos vaisseaux sanguins dilatés», a-t-il continué.

La transpiration, qui peut être gênante et désagréable lors d’un retour au calme après un effort, est pourtant très utile. Elle apporte au corps la régulation de température dont il a besoin, avant le rythme cardiaque ne se stabilise.

Attendre 15 à 20 minutes avant de se doucher

Dans ce cas, prendre une douche immédiatement après l’effort pourrait provoquer un choc thermique, que ce soit avec de l’eau chaude ou de l’eau froide. Ainsi, il est vivement recommandé d’attendre quelques instants avant de prendre une douche.

Après une séance de sport, l’idéal est d’attendre entre 15 et 20 minutes avant de se laver : «Après l'effort, votre corps a besoin de temps pour baisser en température, notamment pour réguler votre rythme cardiaque et votre température corporelle. Il faut que votre corps retrouve une température et un rythme cardiaque normaux pour commencer à récupérer», a expliqué sur le site de Nike Karly Mendez, titulaire d'une maîtrise de sciences en physiologie de l'exercice et spécialiste des performances humaines au Memorial Hermann IRONMAN Sports Medicine Institute de Houston, au Texas.

Ensuite, après une vingtaine de minutes d’attente, le mieux est de prendre une douche à température ambiante. Qu’on préfère l’eau chaude ou froide, l’essentiel est d’éviter les chocs thermiques trop importants.

«Le stress dû au froid favorise la vasoconstriction, l'excitation et la libération de noradrénaline. Il doit donc être pratiqué le matin ou l'après-midi pour stimuler le système nerveux en vue de la journée à venir», a précisé Sten Stray-Gundersen, coach de performance et physiologiste du sport chez ROI Physical Therapy and Sports Performance à Austin, au Texas. «C'est aussi un bon moyen de renforcer la force mentale et de s'habituer à l'inconfort», a-t-il continué.