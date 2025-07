Vacances d'été : faut-il vraiment se mouiller la nuque avant de se baigner ?

En pleine période de baignades, une pratique est souvent questionnée : celle de se mouiller la nuque avant d'entrer dans l'eau. Geste légitime ou issue de croyances populaires ?

Attention à l'hydrocution. Pendant l'été, l'un des dangers de la baignade est le risque de syncope dûe à l'immersion dans l'eau. Pour se prémunir d'un tel scénario, on entend souvent qu'il faut se mouiller la nuque. Que disent les scientifiques à ce sujet ?

Un conseil aussi populaire que légitime. Le fait de se mouiller la nuque avant de se plonger dans l'eau est effectivement préconisé par les chercheurs, qui expliquent que la nuque est efficace car c'est une zone du corps particulièrement vascularisée.

Les conseils à suivre pour une baignade sans risque

En mouillant ces nombreux vaisseaux, on va les habituer à la nouvelle température de l'environnement dans lequel on va se plonger, littéralement. Ainsi, on évite un choc thermique et donc une hydrocution, qui peut être particulièrement dangereuse car un malaise dans l'eau peut facilement entraîner une noyade.

Cet enjeu est particulièrement important en période de fortes chaleurs voire de canicule, où le différentiel de température entre l'air extérieur et l'eau peut se creuser. Pour limiter les risques, il faut se mouiller la nuque, rentrer progressivement dans l'eau, éviter de trop manger ou encore de s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes. Enfin, il est préconisé de ne pas boire d'alcool mais au contraire une grande quantité d'eau.

Quand on se passe de ces gestes simples et que l'on s'immerge soudainement dans une eau froide en pleine période de chaleur, les vaisseaux sanguins se dilatent et le coeur accélère pour activer le plus rapidement possible le système de refroidissement du corps. Le problème est que lorsque ce mécanisme est trop brusque, les vaisseaux se contractent de manière excessive et l'irrigation du sang jusqu'à certains organes vitaux, dont le cerveau, peut s'interrompre. Cela provoque la perte de connaissance.