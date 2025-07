Voici le nombre de pas quotidien que préconise la plus vaste étude nouvellement menée pour préserver sa santé

La marche à pied est l’un des meilleurs alliés de la santé. Selon une nouvelle étude, un seuil précis de pas quotidiens permettrait de réduire significativement le risque de développer des problèmes de santé graves.

Un pas pour sa santé. En France, de nombreuses personnes se fixent un objectif de pas à réaliser chaque jour. Mais combien faut-il réellement marcher pour en tirer des bénéfices concrets sur la santé ? De nombreuses études ont été publiées sur le sujet, avec une fiabilité scientifique variable. Une équipe internationale de chercheurs a récemment publié dans la revue Lancet Public Health une analyse regroupant 57 études et les données de 160.000 participants.

Les résultats sont clairs : marcher 7.000 pas par jour permet de réduire de manière significative le risque de développer de nombreuses maladies graves. Comparé à des personnes qui ne font que 2.000 pas quotidiens, franchir la barre des 7.000 pas diminue presque de moitié le risque de décès prématuré, toutes causes confondues, comme le relève l'étude.

Des bienfaits pour la santé physique et la santé mentale

En parcourant environ 5 km par jour, les risques de démence baissent de 38 %, tandis que le risque de diabète diminue de 14 %. L’étude suggère également une réduction potentielle du risque de certains cancers et des rechutes. Marcher aurait aussi un effet bénéfique sur la santé mentale, avec une diminution de 22 % du risque de dépression lorsque l’on atteint 7.000 pas quotidiens.

«Il n’est pas nécessaire d’atteindre 10.000 pas par jour pour obtenir des bénéfices majeurs pour sa santé», résume Paddy Dempsey, co-auteur de l’étude et chercheur médical à l’Université de Cambridge, dans une interview à l’AFP. «Les gains les plus importants apparaissent dès 7.000 pas, et au-delà, ils tendent à se stabiliser», complète-t-il.

Un manque de temps ou de volonté ?

Selon l’application WeWard, qui comptabilise les pas quotidiens, les Français marchaient en moyenne 6.870 pas par jour en 2022. Entre la sédentarité liée au travail et le temps passé dans les transports, ce chiffre reste légèrement en deçà de la recommandation. Pour atteindre 7.000 pas par jour, il faut compter environ 1h30 de marche quotidienne.

Pour encourager la marche, de nombreuses applications et montres connectées proposent des objectifs de pas et des défis. Certaines entreprises organisent également des challenges, avec des récompenses à la clé, afin d’inciter leurs collaborateurs à marcher davantage.

Pour vaincre une certaines sédentarité, beaucoup de salariés souhaiteraient aussi se rendre au travail à pied. Selon une étude d’IWG, 76 % des personnes interrogées aimeraient travailler dans un bureau plus proche de leur domicile, et 92 % souhaiteraient pouvoir aller au travail à pied en moins de 15 minutes.