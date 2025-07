Obésité : qu'est que le PGS, ce score qui permet de prédire les risques dès l'enfance ?

Le score polygénique (PGS) prédit dès l’enfance le risque d’obésité, ouvrant la voie à une prévention ciblée, malgré des limites selon les origines génétiques.

Anticiper le risque d’obésité dès la naissance devient possible grâce au score polygénique. Une étude publiée dans Nature Medicine révèle comment le PGS peut prédire la prise de poids dès le plus jeune âge, ouvrant la voie à une prévention personnalisée.

Le PGS combine des milliers de variants génétiques pour mesurer la susceptibilité à l’obésité. Contrairement aux outils précédents, ce score peut expliquer jusqu’à 17 % des variations d’indice de masse corporelle (IMC) chez les populations d’ascendance européenne.

Une prédiction dès la petite enfance

L’étude s’est appuyée sur l'étude ALSPAC menée par l'université de Bristol, qui a suivi plusieurs milliers d’enfants depuis leur naissance. Les résultats montrent que ceux avec un PGS élevé prennent du poids plus rapidement dès 2 ans et présentent un rebond d’adiposité précoce (l'accumulation de graisses dans les tissus), deux signes annonciateurs d’un risque accru d’obésité à l’âge adulte.

Ce score ouvre la voie à une médecine préventive personnalisée, avec la possibilité d’intervenir très tôt. Comme le souligne le professeur Roelof Smit, auteur principal de l'étude auprès de Destination Santé, ces prédictions précoces pourraient «permettre d’adapter les conseils et traitements avant même l’apparition des premiers excès de poids».

Des limites encore à dépasser

Le PGS reste moins performant chez les populations non européennes, en particulier celles d’origine africaine ou asiatique. Cette disparité reflète la sous-représentation de ces groupes dans les bases de données génétiques utilisées pour développer le score. L'étude de l'université de Bristol a été concentrée dans l'ouest de l'Angleterre.

Les personnes avec un score élevé perdent un peu plus de poids lors d’interventions intensives, mais elles sont aussi plus susceptibles de reprendre du poids après l’arrêt du programme. Cela souligne l’importance d’un suivi prolongé et d’une approche globale.