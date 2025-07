Oméga-3 : cette salade est la seule à en contenir

Source de fibres, de vitamines et d’antioxydants, les salades regorgent de bienfaits pour la santé. Mais l’une d’entre elles a un atout en plus, c’est la seule à contenir des Oméga-3, des acides gras essentiels qui contribuent notamment au bon fonctionnement du cerveau.

Grande star de l’été, la salade se décline en de nombreuses variétés. Roquette, cresson, laitue, batavia, mâche…Il y en a pour tous les goûts. Mais si vous cherchez à faire le plein d’Oméga-3, c’est sur le pourpier (Portulaca oleracea) qu’il faut miser.

Dotée de longues tiges rampantes et de petites feuilles rondes, cette espèce de plante herbacée est souvent considérée à tort comme une mauvaise herbe. Pourtant, c’est en effet l’une des rares à contenir ces acides gras essentiels, surtout présents dans les poissons gras.

Plus précisément, une portion de 100 g de pourpier contient environ 400 mg d'Oméga-3 qui, pour rappel, ont une action bénéfique sur le système nerveux et les fonctions cérébrales. Ils aident aussi au maintien d'une bonne vision.

Entièrement comestible (tiges, feuilles, fleurs), le pourpier à bien d’autres atouts. Source de vitamine C et de potassium, il contribue à la prévention des problèmes cardio-vasculaires et permet d’augmenter le taux du bon cholestérol (HDL), dont le rôle est de capter l’excès de cholestérol dans le sang et de le transporter vers le foie, où il est éliminé.

Autre raison d’en mettre plus souvent dans son assiette : il est pauvre en calories, riche en eau, et aide à augmenter la sensation de satiété. Autrement dit, c’est un allié minceur.