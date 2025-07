Cancer du foie : pourquoi le nombre de cas pourrait doubler d'ici à 25 ans

Une équipe internationale de chercheurs alerte sur le risque de voir le nombre de cancers du foie doubler à l'échelle mondiale d'ici à 2050. Ils appellent à agir sur des facteurs de risque évitables.

Faute d'action publique, le nombre de cancers du foie pourrait doubler dans le monde d'ici à 2050. Publiée dans The Lancet ce mardi 29 juillet, une étude internationale souligne que trois cas sur cinq sont dus à des facteurs de risque évitables sur lesquels il faut agir selon les chercheurs.

Ces travaux ont été menés par une commission d'experts de six pays : la France, la Chine, les Etats-Unis, la Corée du Sud, l'Italie et l'Espagne. Après avoir passé au crible les études et données disponibles, tous soulignent «l'urgence d'une action mondiale» contre cette maladie.

Le cancer du foie est le sixième cancer le plus fréquent et le troisième le plus meurtrier. Huit cas sur dix sont des carcinomes hépatocellulaires, une forme particulièrement présente en Asie de l'Est, Afrique du Nord et Asie du Sud-Est. Au niveau mondial, le taux de survie des malades à cinq ans allait de 5% à 30% entre 2000 et 2014.

Les chercheurs engagés dans cette étude ont identifié plusieurs facteurs de risque évitables liés au cancer du foie, tels que les hépatites virales, la consommation d'alcool ou encore la stéatose hépatique non alcoolique, caractérisée par une accumulation de graisse dans le foie.

Sans actions ciblées, le nombre annuel de nouveaux cas de cancers du foie pourrait, d'après les données de l'Observatoire mondial du cancer, passé de 870.000 cas en 2022 à 1,5 million de cas en 2050. Dans ces conditions, 1,37 millions de personnes en mourront.

Les projections formulées par les chercheurs indiquent que les virus de l'hépatite B et C devraient demeurer les principales causes de cancer du foie en 2050, tout en voyant leur part diminuer (36,9% des cas contre 39% pour le premier, 25,9% contre 29,1% pour le second).

Vaccination et sensibilisation

La vaccination contre l'hépatite B constitue le moyen de prévention le plus efficace mais «la couverture reste faible en Afrique et dans les régions aux ressources faibles», note l'étude. Ce, en raison de son «coût, des réticences à se faire vacciner, de la méconnaissance de son efficacité» et faute d'obligation vaccinale.

«En 2015, la vaccination des nouveau-nés et des nourrissons a permis de prévenir 210 millions de nouvelles infections chroniques par l'hépatite B et devrait réduire le nombre estimé de décès à 1,1 million d'ici à 2030», rapportent les chercheurs. Mais, si cette vaccination n'est pas renforcée, «17 millions de décès liés à l'hépatite B devraient survenir entre 2015 et 2030».

Toujours d'après les projections, la part des cancers du foie dus à la consommation d'alcool et à la stéatose devrait, elle, augmenter. L'accumulation de graisse dans le foie sera en cause dans 11% des cas en 2050 (contre 8% en 2022), soit une hausse de 35%, et l'alcool sera responsable de 21,1% des cas à cet horizon.

Les chercheurs recommandent donc de sensibiliser l'opinion, les milieux médicaux mais aussi les gouvernements au risque croissant de stéatose. Il faut selon eux insister sur les groupes et les zones à risque, à savoir «les personnes diabétiques et obèses» «aux Etats-Unis, en Europe et en Asie».

L'étude déplore aussi les fortes disparités dans la prise en charge de la maladie, jugée très insuffisante dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Pour réduire ces écarts, les chercheurs appellent à «coordonner les efforts» entre industrie, soignants et organisations internationales.