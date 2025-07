Marcher 30 minutes par jour : voici les bienfaits pour votre corps et votre esprit

Pour faire du bien à son corps et offrir une bouffée d’air à sa tête, rien de tel que la marche. Voici 5 bonnes raisons de s’y (re)mettre, au moins 30 minutes par jour.

On réduit le risque d'infarctus

Tout d’abord, c’est bon pour le cœur. En effet, à chaque pas, le mouvement du pied et des jambes propulse le sang vers le haut, à travers tout le corps. La marche diminue ainsi les risques de développer des maladies cardio-vasculaires et contribue à réduire la pression artérielle. Selon la Fédération française de cardiologie, 30 minutes de marche par jour réduit en moyenne de près de 20% le risque d'infarctus.

on stimule son métabolisme

Marcher tous les jours, surtout à un rythme soutenu si vous le pouvez, permet également de stimuler naturellement son métabolisme. Et pour cause, une telle activité a pour effet d’augmenter la quantité de muscle. Plus on a de masse musculaire, plus on augmente la vitesse du métabolisme car les muscles vont devenir plus énergivores. L’organisme va brûler des calories non seulement durant l’effort, mais aussi au repos.

on fait baisser son taux de cortisol

Faire quelques pas à l’air libre est autant bénéfique pour le corps que pour l’esprit. Une sortie à pied réduit considérablement le stress. Quand on marche pendant minimum 30 minutes, le cerveau sécrète plus d’hormones du bien-être, comme la sérotonine et la dopamine, et moins de cortisol, l’hormone du stress. Plusieurs études ont d’ailleurs montré qu’une telle activité contribue à prévenir la dépression.

on régule sa glycémie

Pratiquée quotidiennement, la marche est un précieux allié en cas de diabète. Et pour cause, cette activité douce accessible à tous aide à réguler le taux de sucre dans le sang, autrement dit la glycémie. Elle permet en outre «de réduire la masse grasse de l'organisme et améliore ainsi la sensibilité à l’insuline», rappelle la Fédération Française des Diabétiques.

on fait travailler tout son corps

Enfin, la marche a l’avantage de mobiliser l’ensemble du corps. Elle permet non seulement de travailler les articulations et les tendons, mais aussi de nombreux muscles, ceux des cuisses, ischio-jambiers et quadriceps, des bras ainsi que ceux des épaules, du dos, et des fesses. On contracte le grand, le moyen et le petit fessier. Ces trois groupes musculaires agissent ensemble dans la stabilisation du bassin.