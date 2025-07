Grippe saisonnière : «Au pays de Pasteur, au pays des Lumières, c'est quand même fou qu'on arrive à ce que 20% seulement des soignants soient vaccinés», estime le ministre de la Santé

En pleine période de grippe saisonnière, le ministre délégué à la Santé, Yannick Neuder, a trouvé «fou» que seulement 20% du personnel soignant à l'hôpital soit vacciné. Ce jeudi 31 juillet, il les invite à «montrer l'exemple».

Il tire la sonnette d'alarme. Ce jeudi, le ministre délégué à la Santé, Yannick Neuder, a estimé qu'«au pays de Pasteur, au pays des Lumières, c'est quand même fou qu'on arrive à ce que 20% seulement des soignants soient vaccinés» contre la grippe saisonnière.

Et pour cause, «des pathologies reviennent en force», selon le ministre, citant comme exemples l'épidémie de rougeole au Maroc ou encore les «plus de 60 décès» de méningite recensés en France. «Donc je pense qu'on a un message de santé publique, encore plus quand on est soignant», à passer, a-t-il affirmé sur franceinfo. «Je pense qu'on a un problème vis-à-vis de la vaccination et qu'il y a énormément besoin de faire de la pédagogie», a-t-il ajouté.

Environ un milliard de cas enregistrés chaque année

Selon les chiffres de Santé Publique France, environ un milliard de cas de grippe saisonnière sont enregistrés chaque année, dont 3 à 5 millions de cas sévères.

La couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 à 85 ans a été estimée à 65,1% en France hexagonale, 37,2% en Guadeloupe, 26,2% en Martinique, 37,5% en Guyane et 39,4% à la Réunion.

Le ministre appelle «l'ensemble des professionnels de santé de France, qu'ils soient dans un hôpital public, privé, dans un établissement médico-social, à donner l'exemple et à se vacciner (...) parce que quand vous êtes patient, c'est quand même plutôt tranquillisant de voir que votre professionnel de santé s'est vacciné».

Yannick Neuder s'est aussi exprimé sur le souhait de la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe des personnes âgées résidant en Ehpad. Il a ainsi indiqué que cela faisait partie «des sujets qui sont en discussion».

«Le taux de vaccination des patients en Ehpad est déjà important, il est autour de 85 %, donc je ne suis pas sûr qu'il y aura forcément un énorme gain», a-t-il cependant indiqué. «En tout cas, c'est fortement conseillé (...) on sait très bien que les patients en Ehpad sont souvent les patients les plus âgés avec une comorbidité importante et surtout une vie en communauté, on sait bien que c'est là qu'on cumule l'ensemble des risques».