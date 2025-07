Voici l'âge auquel votre corps commence à vieillir plus rapidement, selon une étude

Une récente étude a révélé l'âge auquel le corps humain accélérait son vieillissement de manière significative. Pour ce faire, les scientifiques ont analysé des centaines de tissus humains.

L'œuvre du temps. Comme le révèle une étude chinoise publiée le 25 juillet dernier dans le magazine scientifique Cell, une équipe de scientifiques a démontré que le processus de vieillissement humain connaissait une nette accélération à une période précise de la vie.

Selon ces experts, celle-ci serait située en moyenne entre 45 et 55 ans, 50 ans étant l'âge médian annonciateur de cette accélération.

Grâce aux 516 échantillons de tissus humains qu'ils ont reçus de la part de donneurs âgés entre 14 et 68 ans, tous ayant souffert d'un décès pour cause d'un traumatisme crânien, les chercheurs chinois ont comparé les analyses sur l'ensemble des organes humains, à plusieurs stades de la vie humaine, qu'ils fassent partie du système cardiovasculaire, digestif, immunitaire, endocrinien ou encore de la peau.

GAS6 : La protéine à la base du vieillissement

Et leur résultat est sans appel : si le corps connaît un vieillissement disparate, chaque organe avançant à son propre rythme dans le temps, une accélération commune du processus intervient entre l'âge de 45 et 55 ans, notamment à cause des effets liées à 47 hormones du corps. Cette augmentation de la production de ces substances provoquerait un vieillissement plus rapide, selon les chercheurs.

L'étude a démontré que cette évolution des hormones ne se faisait pas ressentir de la même manière sur l'ensemble des organes humains : dès 30 ans, des changements apparaissent notamment dans l'aorte, l'artère qui prend naissance à la base du ventricule gauche du cœur. Progressivement, cela impacte l'ensemble du corps, quelques années plus tard : «Les analyses temporelles montrent qu'il existe une inflexion du vieillissement autour de 50 ans, les vaisseaux sanguins prenant de l'âge encore plus tôt», a expliqué l'auteur de cette étude, Guanghui Liu.

Les chercheurs ont notamment découvert qu'une protéine nommée GAS6 était prioritairement responsable de ce phénomène. Aussi appelée «gène spécifique 6», elle a été injectée à certains patients par les scientifiques, qui ont observé un vieillissement prématuré de certains organes, une perte d'équilibre mais aussi des dégâts visibles sur les vaisseaux de ces personnes. «Les vaisseaux sanguins semblent agir comme des couloirs conduisant les molécules à l'origine du vieillissement», d'où leur grande vulnérabilité, comme explique une nouvelle fois Guanghui Liu.