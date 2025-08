Ce danger lié au sommeil pourrait augmenter le risque de 172 maladies, révèle une étude médicale

L'importance du sommeil sur la santé globale n'est plus à prouver. Mais un aspect en particulier des nuits pourrait être sous estimé dans l'optique de limiter l'expositions à certaines maladies : la qualité du sommeil.

La qualité plutôt que la quantité ? Une étude chinoise a prouvé que certains aspects du sommeil en dehors du nombre d'heures dormies avaient un lien important avec le risque de contracter certaines maladies.

Cette étude menée par des chercheurs de la l'université de Peking et de l'Army Medical University se sont concentrés sur la régularité du sommeil, le nombre d'heures nocturnes faisant partie du temps de repos, le rythme de sommeil ainsi que la fragmentation de celui-ci et bien d'autres éléments permettant de juger de la qualité des nuits de 88.461 adultes. Cet échantillon de personnes d'âge moyen de 62 ans a permis de conclure que la quantité de sommeil ne primait pas sur la bonne facture de celui-ci.

Risques doublés pour la cirrhose du foi, la gangrène ou encore la fibrose

En effet, après avoir analysé les données récoltées de ces sept années d'étude, les chercheurs ont établi un lien entre la qualité du sommeil et les risques concernant 172 différentes maladies. «Certaines maladies ont montré de considérables risques imputables à la variable étudiée, comme Parkinson, les maladies cardiaques pulmonaires, le diabète de type 2, l'obésité, l'hyperthyroïdie et incontinence urinaire», peut-on lire dans l'étude.

Pour 92 d'entre elles, les probabilités augmentent même de 20% ou plus en cas de mauvaises habitudes nocturnes. Parmi elles, on compte par exemple la maladie de Parkinson ou encore l'insuffisance rénale. Pire encore, les risques seraient doubles pour 42 pathologies, dont la cirrhose du foi, la gangrène ou encore la fibrose. Selon les scientifiques, les liens entre les risques accrus de maladie et la qualité de sommeil proviendraient du manque de repos permis aux voies inflammatoires du corps humain.

«Il est temps de préciser notre définition d'une "bonne nuit de sommeil"»

Auteur de cette recherche, Shengfeng Wang explique : «Nos résultats mettent en lumière l'importance sous estimée de la régularité du sommeil. Il est temps de préciser notre définition d'une "bonne nuit de sommeil" au-delà de la simple durée». Auprès de Fox News, Ashley Curtis, directrice au département «Cognition, Aging, Sleep, and Health (CASH)» a réagi : «Cette étude contribue à montrer avec plus de certitude quel rôle critique joue le sommeil et sa qualité dans les désordres médicaux, particulièrement dans les âges moyens et avancés de la vie. Elle démontre aussi que l'on doit repenser notre manière de mesurer notre sommeil ainsi que les conclusions que nous en tirons en conséquence».

«Il est important de mieux comprendre ces facteurs car ils peuvent influencer les recommandations des spécialistes concernant les risques de détérioration de la santé. De plus, ces résultats apportent un éclairage sur les mécanismes physiologiques spécifiques liés au sommeil qui pourraient être à l'origine des trajectoires de comorbidités», a-t-elle repris.