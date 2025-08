Voici pourquoi il faut éviter de dormir la fenêtre ouverte l'été

Alors que le sommeil est une fonction vitale pour la santé, sa qualité est souvent compromise en été par des Français qui décident de dormir la fenêtre ouverte. Une habitude qui, loin d’être anodine, expose à des nuisances invisibles mais bien réelles, capables de fragmenter le sommeil et de nuire à l’organisme.

Avec la montée des températures, certains Français tentent de rafraîchir leur chambre en dormant la fenêtre ouverte. Pourtant, cette pratique estivale pourrait nuire à la qualité du sommeil et, à terme, à la santé. D’après une feuille de route du ministère de la Santé consacrée à la promotion du sommeil, ce dernier «n’est pas un simple temps de repos», mais bel et bien «une activité physiologique essentielle». Un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant peut en effet augmenter de manière significative les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, d’obésité, voire de cancers.

Ainsi, si la tentation est grande de dormir fenêtre ouverte, cela pourrait être contre-productif. Bruits de la circulation, cris, insectes, pollution de l’air… L’extérieur n’est pas toujours synonyme de calme ou de fraîcheur bienfaitrice. Ces perturbateurs qui s’invitent dans les chambres, peuvent troubler les cycles de sommeil en provoquant des réveils nocturnes à répétition, des nuits écourtées, ou encore une fatigue persistante.

La pollution sonore est un facteur à ne pas négliger non plus. Et pour cause, cette dernière peut entraîner la sécrétion de cortisol et d’adrénaline dans le corps, des hormones de stress. À long terme, cela peut en outre favoriser l’apparition de pathologies cardiovasculaires.

Les bons gestes à adopter pour bien dormir sans ouvrir

Il existe toutefois des alternatives efficaces pour mieux dormir l’été, sans exposer son sommeil aux nuisances extérieures. Le ministère de la Santé a recommandé plusieurs gestes simples comme aérer la chambre tôt le matin et en soirée et fermer les volets ou rideaux en journée pour garder la fraîcheur, choisir une literie d’été – comme un matelas respirant et des draps légers – ou encore utiliser un ventilateur silencieux.

D’après le ministère, il est nécessaire de créer un environnement propice au sommeil en maintenant la pièce dans le silence, l’obscurité, et à une température entre 18 et 20°C. Si les Français dorment en moyenne 7 heures par nuit, ces conditions simples, sont essentielles pour garantir une bonne récupération nocturne.