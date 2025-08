Covid-19 et grippe pourraient être responsables de l'éveil de cellules cancéreuses dormantes, selon une étude

Publié dans la revue Nature, une étude suggère qu'une infection à la grippe ou au coronavirus est susceptible de réveiller des cellules cancéreuses dormantes chez des survivants du cancer.

Lorsqu'il est mortel, le cancer du sein, deuxième plus fréquent au monde, tue souvent après une période de dormance. Lors de cette phase, des cellules tumorales persistent sans que la tumeur ne croisse. D'après une étude publiée le 30 juillet, elles peuvent toutefois être «réveillées» par des infections respiratoires comme la grippe ou le Covid-19.

Ce travail de recherche paru dans la revue Nature a étudié le cas de souris atteintes d'un cancer du sein métastatique développé en laboratoire. Elles présentaient, comme c'est souvent le cas dans les formes humaines de la maladie, des cellules cancéreuses détachées de la tumeur primaire situées dans d'autres organes, notamment les poumons, et restées dormantes pendant longtemps.

Lorsque ces rongeurs ont été exposés aux virus de la grippe et du coronavirus, les cellules tumorales présentes dans les poumons se sont réveillées. Quelques jours après l'infection, les chercheurs ont observé une prolifération massive des cellules métastatiques, puis l'apparition de lésions métastatiques en l'espace de deux semaines.

