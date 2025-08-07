«Bouche scotchée», «kiwi à avaler»... Attention, ces conseils d'influenceurs pour mieux dormir sont dangereux, alertent les spécialistes

De plus en plus d'influenceurs partagent des vidéos de «sleepmaxxing», contenant des «conseils» pour mieux dormir. Mais, derrière ces «trucs et astuces» se cachent en réalité des méthodes sans fondement, et parfois dangereuses pour la santé.

C’est une nouvelle tendance TikTok et X qui se montre, déjà, meurtrière. Depuis quelques mois, le réseau social est submergé de vidéos d’influenceurs, prétendant avoir trouvé la clé pour une nuit de sommeil paisible et réparatrice : une méthode baptisée le «sleepmaxxing».

Une seule recherche sur TikTok ou encore X, permet de dévoiler des millions de vidéos et publications dites «bien-être» et «santé», promettant aux mauvais dormeurs de «maximiser» la qualité et la quantité de leur sommeil.

Avaler des suppléments au magnésium, de la mélatonine, des kiwis, fermer sa bouche avec du scotch ou encore, éviter de boire deux heures avant d’aller dormir, dans une chambre froide de surcroît : tous ces conseils sont largement partagés sur les réseaux sociaux. Certains influenceurs vont même plus loin en conseillant d’utiliser des couvertures lestées, ou de garder la tête suspendue au-dessus de son oreiller, grâce à une corde attachée à la tête du lit.

Mais, ces pratiques sont loin d’être inoffensives : cette année, en Chine, la presse s’est émue du décès d’une personne, morte dans son sommeil des suites d’une «pendaison par le cou».

«Les réseaux sociaux normalisent l'absurde»

Ce genre de pratiques extrêmes du «sleepmaxing» sont à la fois «ridicules et potentiellement dangereuses» et n’apportent «aucune preuve» médicale et scientifique, s’est insurgé Timothy Caulfield, qui travaille sur la désinformation à l’université de l’Alberta au Canada, interrogé par l’AFP.

«C’est un bon exemple de la manière dont les réseaux sociaux normalisent l’absurde», a-t-il décrypté.

De son côté, le professeur de psychiatrie et spécialiste du sommeil à Harvard, Eric Zhou, a assuré que l’insomnie et l’anxiété pouvaient être «traitées efficacement de manière non médicamenteuse».

«La thérapie cognitive comportementale peut réduire de manière spectaculaire les symptômes de l'insomnie en l'espace de quelques semaines», a-t-il écrit en mars dans un article de la faculté de médecine de la prestigieuse université en banlieue de Boston.

Dangereux pour ceux qui souffrent de réels troubles

Dans ce même papier, il a une nouvelle fois souligné le manque de preuve scientifique pour appuyer ces méthodes de «sleepmaxxing». Par exemple, aucune étude médicale ne vient corroborer l’idée que scotcher sa bouche (pour respirer par le nez) évite de ronfler et d’avoir une mauvaise haleine au matin.



Ces méthodes pourraient, en plus, être dangereuses pour les personnes souffrant de réels troubles du sommeil, comme d’apnées du sommeil, dans le savoir.

Le «sleepmaxxing» rappelle une autre tendance sur les réseaux : le «looksmaxxing» ou quand des influenceurs vantent des pratiques censées «maximiser» une forme supposée de beauté masculine.

«Beaucoup de ces conseils et “trucs” viennent de novices et n'ont aucun fondement médical», a dénoncé l'experte britannique Kathryn Pinkham.