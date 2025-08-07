Listeria : attention, ce saumon ne doit pas être consommé en raison de risques graves pour la santé

Un rappel produit concernant du saumon fumé vendu chez Monoprix a été publié ce mercredi 6 août. Un risque de développer la listériose est pointé du doigt.

Le moment est venu de vérifier le contenu de votre frigo. L'enseigne Monoprix a lancé une procédure de rappel ce mercredi 6 août concernant du saumon fumé vendu dans toute la France depuis le 25 juillet dernier. La présence de Listeria monocytogenes a été détectée dans ce produit.

Cette bactérie cause la listériose, une «infection rare d'origine alimentaire» dont «les formes cliniques principales [...] comprennent la septicémie et l'infection du système nerveux central ou neurolistériose, associées respectivement à une mortalité de 30 et 45% à trois mois en France», détaille l'Institut Pasteur.

Chez la femme enceinte, la listériose peut «provoquer un avortement, un accouchement prématuré ou une infection néonatale grave». Le délai d'incubation de la maladie peut aller jusqu'à huit semaines et les symptômes peuvent aussi être sérieux pour les personnes immunodéprimées et/ou âgées.

Ce rappel concerne plus précisément le «Coeur de saumon fumé Ecosse» de la marque Monoprix Gourmet. Le lot n°228309203 est visé, il présente une date limite de consommation fixé au 19 août 2025.

Ce produit ne doit pas être consommé mais rapporté au point de vente pou obtenir un remboursement. Les personnes qui ont mangé ce saumon et présentent «de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête et de courbatures sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation».