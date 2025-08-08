Santé : quelles sont les astuces pour garder son bronzage le plus longtemps possible ?

Nous sommes beaucoup à rêver de notre bronzage chaque année et on aimerait tous qu'il dure le plus longtemps possible au bureau. Voici de quoi le faire perdurer naturellement.

C’est la question du retour de vacances. Après des heures à parfaire son bronzage, on veut continuer à narguer ses collègues à la rentrée. Voici quelques astuces pour prolonger ce teint halé.

D’abord comment fonctionne le bronzage ? La peau réagit aux rayons ultraviolets (UV) du soleil et crée de la mélanine, à l’origine de la pigmentation de la peau. En général, le bronzage tient au maximum un mois, ce qui correspond à un cycle de vie cellulaire de l’épiderme de la peau.

protection de la peau

Avant de prendre le soleil, la protection contre les indices UV est nécessaire pour éviter le vieillissement de la peau mais aussi pour établir davantage son bronzage. La crème solaire est donc indispensable à un teint doré, elle empêche le coup de soleil qui abîme la peau et accélère le cycle de vie des cellules, qui se régénèrent plus rapidement.

L’hydratation est l’une des clés d’un bronzage bien entretenu. Une peau déshydratée est toujours plus sujette à peler et élimine plus facilement la mélanine. Après la séance de bronzage au soleil, appliquer une crème hydratante et s’hydrater de l’intérieur ne sera que bénéfique.

Concernant le soin du corps, le gommage peut être votre allié. Il n’effacera pas votre bronzage. Au contraire, un gommage doux élimine les cellules mortes et empêche de peler, il nettoie la couche superficielle de l’épiderme sans l’attaquer.

Cependant, l’exfoliation de la peau doit se faire au maximum deux fois par semaine et attendre le retour des vacances, car lorsque l’on s’expose au soleil la peau s’épaissit pour se protéger.

hydratation intérieure aussi importante

Prendre soin de l'intérieur est tout aussi capital que l'extérieur. En plus de boire assez d’eau, il est conseillé de préconiser des aliments riches en bêta-carotène, comme les carottes, les épinards, le melon ou encore les abricots.

Ce pigment se transforme en vitamine A, qui est un puissant antioxydant, il protège la peau et empêche son vieillissement. Avant de prendre sa dose de soleil, il peut être efficace en préparant l'épiderme.