Crampes nocturnes : voici 5 secrets/remèdes de grands-mères pour les soulager

Que ce soit au mollet ou à la cuisse, être réveillé en pleine nuit par une crampe est une sensation très désagréable. Certains remèdes existent pour les soulager et les éviter.

Un réveil brutal. Certains réveils sont plus difficiles que d'autres et l'un des plus désagréables reste celui causé par une crampe au mollet, au pied ou à la cuisse au beau milieu de la nuit. Une sensation étrange qui provoque une douleur intense mais certains remèdes de grand-mère peuvent vous permettre de soulager vos crampes nocturnes, voire même de les faire disparaître.

Mettre du savon de marseille sous vos draps

Le savon de Marseille pourrait bien être la solution pour limiter vos crampes nocturnes. Si la recherche scientifique sur l'utilisation spécifique du savon de Marseille pour soulager les crampes nocturnes reste limitée, certains témoignages d’usages suggèrent que ce savon pourrait potentiellement offrir un soulagement, rapporte le site MariusFabre. Le secret de grand-mère, est de placer un savon de Marseille au fond du lit ou sous les draps pour prévenir des crampes.

En effet, le phénomène de crampe pourrait être dû à un manque d’ions sodium (sel) dans le corps. Or, dans sa composition, le savon de Marseille contient du «sodium olivate» (savon issu de l’huile d’olive) ou du «sodium cocoate» (savon issu de l’huile de coprah). Cela pourrait être une explication pour la diminution de crampes nocturnes.

massage au vinaigre de cidre

Le vinaigre de cidre est un remède vieux comme le monde pour soulager les crampes musculaires, rapporte Santarome. Mélangé à de l'eau tiède ou appliqué directement sur la peau, il peut détendre les muscles grâce à son action contre les déséquilibres électrolytiques. Il est aussi excellent pour la digestion, ce qui permet de prévenir les crampes liées aux ballonnements ou à une mauvaise circulation.

utiliser des huiles essentielles pour détendre les muscles

Les huiles essentielles aident à détendre les muscles et à faciliter la circulation sanguine : «Par exemple, la lavande officinale ou le lavandin dilués dans un peu d’huile d’arnica sont très apaisants. En cas de crampes plus intenses, on peut recourir à la gaulthérie couchée ou odorante, connue pour son effet antalgique, antispasmodique et légèrement fluidifiant», a expliqué Françoise Couic-Marinier docteure en pharmacie, spécialiste en aromathérapie et phytothérapie à Santé Magazine.

consommer du curcuma

Le curcuma est une épice aux propriétés anti-inflammatoires puissantes. Utilisé sous forme de poudre ou d'infusion, il aide à apaiser les muscles enflammés et à soulager les douleurs liées aux crampes. En plus de ses bienfaits pour la circulation sanguine, il améliore la flexibilité musculaire, réduisant ainsi le risque de spasmes.

recourir à des plantes reminéralisantes

Certaines plantes contiennent des éléments permettant de diminuer le risque de crampes. Des plantes reminéralisantes telles que la prêle en poudre, l'hibiscus ou encore la vigne rouge peuvent être efficaces. Le rooibos est une infusion plébiscitée pour lutter contre les crampes pour sa richesse en minéraux.

Si, malgré toutes ces précautions, une crampe vient interrompre votre nuit, il est conseillé de poser la partie touchée sur du carrelage froid.