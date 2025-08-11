États-Unis : l'ancien chirurgien général de Donald Trump déclare que «des gens vont mourir» après la décision de Robert F. Kennedy Jr. d'interrompre la recherches sur le vaccin à ARNm

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., a annoncé la suspension d’une vingtaine de projets de développement de vaccins à ARN messager. Une décision que certains médecins jugent lourde de conséquences.

C’est une mesure très contestée. Mardi 5 août, Robert F. Kennedy Jr., ministre de la Santé de Donald Trump, a décidé de suspendre les financements de 22 projets de vaccins à ARN messager. Selon lui, ces vaccins «ne protègent pas efficacement contre les infections des voies respiratoires supérieures comme le COVID-19 et la grippe». Les 500 millions de dollars prévus seront réorientés vers d’autres «plates-formes vaccinales plus sûres».

Ancien chirurgien général de Donald Trump lors de son premier mandat, le Dr Jerome Adams dénonce vivement cette politique. Interrogé par CBS News, il a mis en garde contre les conséquences désastreuses d’un tel choix, qui pourrait freiner les avancées dans l’un des «domaines les plus prometteurs de la médecine moderne».

Pour lui, les propos de Robert F. Kennedy Jr. sur le manque d’efficacité des vaccins à ARNm sont «tout simplement faux». Il rappelle que ces vaccins ont fait leurs preuves lors de la pandémie de COVID-19, ayant été administrés à des millions de personnes. «Nous savons que, selon les estimations les plus prudentes, plus de 2 millions de vies ont été sauvées grâce à la technologie de l’ARNm», affirme-t-il, soulignant la rapidité «record» avec laquelle ces vaccins ont été mis au point.

L’ARN messager, pourtant «la plus grande réussite» de Trump selon Adams

Pour le Dr Jerome Adams, le recul sur cette technologie est d’autant plus regrettable qu’il considère son développement comme «la plus grande réussite du président Trump». L’opération Warp Speed, un partenariat public-privé visant à produire rapidement des vaccins contre le COVID-19, avait été largement saluée, y compris par Trump lui-même, qui la présentait comme «l’une des choses les plus incroyables jamais réalisées dans ce pays, que vous soyez républicain ou démocrate».

Alors que Donald Trump ambitionne toujours d’obtenir le prix Nobel, Jerome Adams estime que «la chose pour laquelle il devrait être considéré pour le prix Nobel, son secrétaire à la Santé essaie de la saper». Selon lui, «ce sont des avancées qui ne se produiront pas maintenant» et «des gens vont mourir parce que nous réduisons le financement de cette technologie».

Le professeur Adam Finn, chercheur en vaccins à l’université de Bristol, partage cet avis. Il juge l’abandon de l’ARNm «stupide» et potentiellement «catastrophique». Face à la polémique médicale, Donald Trump a indiqué que des discussions auraient lieu au sujet de ces coupes budgétaires, laissant entendre que la décision pourrait encore évoluer.