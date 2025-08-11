Pourquoi le ministre de la Santé se rend-il en Corse dès ce lundi ?

Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, est attendu ce lundi dès 17h à Bastia (Haute-Corse) puis ce mardi à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud). Il devrait évoquer la construction d’un nouvel hôpital bastiais et les problématiques de recrutement du personnel soignant dans une région amenée à être la plus âgée d’Europe d’ici à 2050.

Plusieurs enjeux au cœur de ce déplacement sur l’île de Beauté. Le ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins, Yannick Neuder, doit se rendre à Bastia (Haute-Corse) ce lundi dès 17h.

Confronté à de multiples départs de médecins et à une difficulté à recruter des soignants, le centre hospitalier de Bastia a dû se résoudre à réguler son accès aux urgences. Ainsi, du 15 juillet au 15 septembre, «les patients dont l'état n'est pas jugé grave ni urgent, sont redirigés, par les médecins régulateurs du Samu, vers des maisons de santé. Seuls les cas les plus complexes sont accueillis immédiatement, sans formalité particulière», selon Corse-Matin.

Dans un communiqué relayé mi-juillet, le Syndicat des hospitaliers de Haute-Corse (SH2B) alertait déjà sur «la dégradation des conditions de travail des soignants et des conditions de prise en charge des patients au sein du centre hospitalier de Bastia. Il est confronté à une fragilité structurelle majeure, liée à une pénurie chronique de praticiens stables. L'activité repose sur un nombre réduit de professionnels, soumis à une charge de travail excessive».

Le journal local a indiqué que Yannick Neuder pourrait annoncer au cours de ce déplacement à Bastia la construction prochaine d’un nouvel hôpital dans la ville afin de relancer l’attractivité du lieu pour attirer de nouveaux soignants.

La Corse, région la plus âgée d’Europe d’ici 2050

Le ministre se rendra mardi à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) afin d’évoquer une autre problématique, celle de l’âge avancé des Corses et du faible taux de natalité sur l’île de Beauté.

«On sera à l’horizon 2040-2050 la région la plus âgée d’Europe. C’est prouvé statistiquement par l’INSEE et c’est confirmé à tout point de vue. On a une trajectoire qui est aujourd’hui imparable à l’échelle d’une génération. La Corse sera le territoire le plus âgé d’Europe. Concomitamment, on a un solde de natalité qui est négatif», a averti Jean-Christophe Angelini, le maire de Porto-Vecchio, sur Sud-Radio ce mardi.