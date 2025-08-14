Grève des pharmaciens : pourquoi près de 90% des officines seront-elles fermées dans certains départements ce samedi ?

Les pharmaciens en colère ont annoncé une intensification de leur mobilisation après la publication d’un arrêté entérinant la baisse des remises commerciales sur les médicaments génériques. Plus de 90% des officines seront fermées dans certains départements ce samedi 16 août.

Un appel à une grève massive. Depuis le début du mois de juillet, la colère monte chez les pharmaciens qui dénoncent la baisse des remises commerciales sur les médicaments génériques. Un appel à la grève nationale a été lancé pour la journée du samedi 16 août, où jusqu’à 90% des officines pourraient être fermées dans certains départements.

«La trahison est actée, la colère des pharmaciens n’en est que décuplée», a réagi dans un communiqué la Fédération des pharmaciens d'officine (FSPF), syndicat majoritaire, dans un communiqué commun avec d'autres organisations de pharmaciens (Uspo, UNPF, Federgy, UDGPO), après l’arrêté publié au Journal officiel le 6 août dernier.

«Les représentants des pharmaciens et des groupements de pharmacies donnent donc rendez-vous, en septembre, devant le Parlement», poursuit le collectif qui prévoit une intensification «à la rentrée» mais aussi en cette fin d’été, de sa mobilisation en cours depuis début juillet.

Des baisses successives des remises

Pour encourager la distribution de génériques, moins chers que les médicaments sous brevet, les remises consenties par les laboratoires aux pharmacies peuvent atteindre jusqu'à présent 40% du prix fabricant hors taxes de ces produits. Le nouvel arrêté fixe à compter du 1er septembre les plafonds des remises commerciales à 30% pour les médicaments génériques et prévoit des baisses successives à 20% en 2027.

«Le gouvernement a engagé une lutte à mort contre les pharmaciens, nous jetterons toutes nos forces dans cette bataille», prévient l'intersyndicale des pharmaciens, qui espérait obtenir gain de cause avec sa grève des gardes entamée début juillet.

Dans un communiqué séparé, l'Union de syndicats de pharmaciens d’officine (Uspo) se montre encore plus combattive, en annonçant préparer «une double procédure juridique contre l’État», à la fois via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le Conseil Constitutionnel et «un recours pour inaction en matière d'accès aux soins» devant le tribunal administratif.

De multiples fermetures à la rentrée

L'intersyndicale, qui cherche à rallier l'opinion publique à sa cause, prévoit une fermeture des pharmacies le 16 août, le 18 septembre puis «tous les samedis à compter du 27 septembre».

«Est-ce que, pour une fois, la profession pourrait être récompensée de son engagement 24 heures sur 24h, 7 jours sur 7, pourrait être considérée et non pas être vue comme une vulgaire variable d'ajustement comptable des comptes de la Sécurité sociale?», avait déclaré fin juillet Philippe Besset, le président de la FSPF.

Le gouvernement prévoit 1,7 milliard d’euros d'économies sur les dépenses de santé en 2025, dont 500 millions visant le médicament.