Rappel de produits : attention, ces crottins de Chavignol peuvent contenir des traces de la bactérie E.coli

Un large rappel de produits touchant plusieurs marques de crottins de Chavignol a été émis ce mercredi 13 août. Rappel Conso a indiqué que ces fromages pouvaient contenir des traces de la bactérie E.coli de souche shiga toxinogène (STEC)

Des risques à prendre au sérieux. Le site gouvernemental Rappel Conso a publié ce mercredi 13 août un rappel de produits visant plusieurs marques de crottins de Chavignol. En cause, la présence de la bactérie Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) dans les fromages.

Rappel Conso a rappelé que : «Les Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) peuvent entraîner dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre. Ces symptômes peuvent être suivis (5 à 8% des cas) de complications rénales sévères, principalement chez les enfants.»

Sont concernés par ce rappel massif, les crottins de Chavignol de la marque Dubois-Boulay vendus sur l’ensemble du territoire. L’entreprise qui procédé elle-même à la demande de rappel, a précisé que les lot GODO2507, GODO2807, GODO2107, GODO2307, GODO3007 vendus entre le 1er et 13 août sont concernés.

Les produits ne doivent plus être consommés et être retournés au point de vente ou détruits.