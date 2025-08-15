PFAS : les polluants éternels vont jusqu'à changer l’activité des gènes, selon une étude

Aux États-Unis, des chercheurs ont mis en évidence que l’exposition à certains «produits chimiques éternels» modifie l’activité des gènes, un mécanisme qui pourrait favoriser l’apparition de cancers, de maladies auto-immunes ou de troubles neurologiques.

Une étude américaine a mis en évidence un lien direct entre l’exposition à certains PFAS surnommés «produits chimiques éternels» et des modifications de l’activité des gènes. Ces changements pourraient être associés à de graves problèmes de santé, allant de cancers multiples à des maladies auto-immunes, en passant par des troubles neurologiques.

Réalisée auprès d’environ 300 pompiers exposés à de fortes concentrations de PFAS, cette recherche s’intéresse pour la première fois à l’impact de ces substances sur l’épigénétique, c’est-à-dire la façon dont les gènes s’expriment. Résultat : un nombre important de gènes et de voies biologiques sont affectés, selon Melissa Furlong, chercheuse à l’université d’Arizona et auteure principale interrogée par The Guardian.

Des composés chimiques massivement utilisés

Ces composés chimiques, au nombre d’environ 15.000, sont massivement utilisés pour rendre les produits résistants à l’eau, aux taches et à la graisse. Ils se retrouvent notamment dans les mousses anti-incendie et les équipements thermorésistants des pompiers.

Leur dangerosité est déjà connue : cancers, anomalies congénitales, baisse de l’immunité, maladies rénales ou encore hypercholestérolémie. De plus, ils ne se décomposent pas naturellement, polluant durablement l’environnement.

Parmi eux, le SPFO, l’un des plus répandus, réduit l’activité d’un gène impliqué dans la suppression des tumeurs, augmentant ainsi les risques de cancer. D’autres variantes influenceraient l’expression de plusieurs gènes régulant directement le développement tumoral.

Si l’étude ne prouve pas formellement que les Pfas provoquent certaines maladies, elle confirme néanmoins l’existence de modifications biologiques susceptibles de précéder leur apparition.