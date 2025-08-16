«12-3-30» : cet exercice de marche sur tapis roulant devenu viral brûlerait plus de graisse que la course à pied, selon une étude

Dans le monde du fitness, la recherche de l'exercice physique le plus efficace en matière de dépense calorique revêt une importance particulière. Selon une étude, une nouvelle formule pourrait être la grande gagnante : le 12-3-30.

Course à pied, natation, corde à sauter ou encore burpees, de nombreuses alternatives existent pour travailler son cardio et brûler des graisses. Mais de ce point de vue, une étude révèle que le 12-3-30 serait encore plus bénéfique.

Le 12-3-30 tient son nom de ses différentes valeurs clés sur un tapis roulant : en fixant une inclinaison à 12%, on doit maintenir une vitesse de 3 mp/h, soit 4,8 km/h, durant 30 minutes.

L'essor des exercices de marche inclinée

Les amateurs de sport ne sont pas sans savoir que les exercices de marche inclinée sont de plus en plus populaire chez les amoureux de fitness. Selon certains coach sportifs, comme par exemple Lauren Giraldo, une influenceuse qui a participé à démocratiser l'exercice sur le réseau social TikTok, ce format serait bénéfique pour plusieurs raisons.

Il permettrait d'économiser son organisme par rapport à la course, dont les chocs et les impacts font davantage souffrir les articulations (notamment les chevilles et les genoux). Mais surtout, il s'avérerait que cet exercice est le plus efficace en matière de dépense calorique, ce que recherchent beaucoup d'adeptes du fitness. Une récente étude américaine confirme.

Celle-ci, publiée dans l'International Journal of Exercice Science, déplorant le «peu d'étude scientifiques évaluées par des pairs évaluant» son efficacité, a fait des recherches au sujet de la réponse métabolique impliquée par cet effort par rapport à une course classique. Ils ont ainsi recruté 7 femmes et 9 hommes et analysé leur dépense énergétique totale à l'issue des deux exercices.

«avantageux pour les personnes souhaitant augmenter l'utilisation des graisses»

Dévoilant ses résultats, l'étude écrit : «Il a été montré que, lorsqu'ils étaient appariés pour la dépense énergétique totale, le 12-3-30 avait un temps d'achèvement significativement plus long, un taux de dépense énergétique plus faible, un taux de graisse plus élevé et un taux de glucides plus faible que la course à pied à son rythme. Bien que le 12-3-30 puisse être moins efficace en termes de temps que la course à pied à son rythme pour dépenser de l'énergie, il peut être plus avantageux pour les personnes souhaitant augmenter l'utilisation des graisses».

Si les recherches concèdent que le 12-3-30 est un exercice moins durable que la course à pied, qui peut être tenue de nombreuses minutes, elles soulignent qu'elle constitue une meilleure option pour «mobiliser les graisses». Le «temps d'achèvement» permet d'indiquer qu'à durée égale, la course permet de dépenser plus de calories, mais de manière différente : l'effort consenti pour un 12-3-30 est beaucoup plus léger, ce qui le rend bien plus efficace.

Il permet également d'isoler les graisses en puisant dans les réserves corporelles et en sollicitant moins les glucides de l'organisme.

Pour un programme de 30 minutes dont l'objectif est de maximiser la dépense calorique, les scientifiques préconisent donc ce 12-3-30 plutôt que la course à pied. Cependant, si le sportif dispose de plus de temps, la course reste plus adaptée à une dépense continue et longue.