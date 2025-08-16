Avec 9 pharmacies fermées sur 10 ce samedi, comment trouver une officine ouverte pour vos médicaments ?

Ce samedi, près de 9 pharmacies sur 10 seront fermées à travers l’Hexagone en raison d’une mobilisation contre la décision du gouvernement sur la réduction du plafond de remises sur les médicaments génériques. Cependant, certaines resteront ouvertes en cas de nécessité. Voici comment les trouver.

Trouver une pharmacie ouverte ce samedi 16 août risque d’être une tâche compliquée. En effet, à la suite d’un appel lancé par l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO), près de 90 % des officines françaises seront fermées ce jour afin de se mobiliser contre la baisse des remises commerciales sur les médicaments génériques. Une baisse qui diminuerait les marges des pharmacies.

Comme toujours, certaines officines resteront ouvertes afin d’assurer un service minimum et d’assurer la délivrance de médicaments, notamment en cas de nécessité.

Des listes établies par les ARS

Pour trouver une officine ouverte ce samedi 16 août, il est possible de se renseigner sur le site internet de l’Agence Régionale de Santé (ARS) dont vous dépendez afin de trouver la liste des pharmacies ouvertes ou réquisitionnées.

Les différentes ARS recommandent toutefois d’éviter les déplacements et de contacter la pharmacie que vous fréquentez habituellement afin de savoir si elle est ouverte en cette journée noire pour les officines.

À noter qu’à compter de ce samedi soir, il faudra s’adresser aux pharmacies de garde en cas de besoin. Dans ce cas, il est possible d’appeler le 3237 (appel payant de 35 centimes/min) ou de consulter le site Internet 3237.fr pour trouver les pharmacies de garde les plus proches de votre domicile.