«L’État fait le choix de taper sur les mains qui soignent pour enrichir l’industrie», estime Cyril Colombani

Par CNEWS
Publié le

«L’État fait le choix de taper sur les mains qui soignent pour enrichir l’industrie», a estimé Cyril Colombani, porte-parole de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, ce samedi 16 août sur CNEWS. Il a réagi au fait que ce samedi, près de 9 pharmacies sur 10 seront fermées à travers l’Hexagone en raison d’une mobilisation contre la décision du gouvernement sur la réduction du plafond de remises sur les médicaments génériques. 

