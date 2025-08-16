Pourquoi sécher ses draps au soleil peut-il être nuisible pour votre santé ?

En période estivale, nombreuses sont les personnes profitant de la chaleur extérieure pour sécher leur linge, en particulier les draps et les housses de couette. Une pratique qui pourrait s'avérer néfaste, à en croire certaines études.

Ce n'est pas aussi simple que ça. On pourrait croire que placer son linge de lit en plein soleil, durant les beaux jours, permet de le sécher de manière optimale. Pourtant, leur exposition à l'air libre peut avoir des conséquences importantes.

Dans certaines villes, le linge exposé au soleil fait partie intégrante du paysage. Une technique de séchage qui n'est pas sans risque : en exposant un tissu humide à l'extérieur, il peut être un nid à acariens, ces petits animaux invisibles à l'oeil nu qui vivent entre 2 et 3 mois. Contrairement à ce que certains peuvent penser, la chaleur ne suffit pas à les éliminer. Pire encore, elle peut favoriser leur prolifération.

En plus du développement de ces êtres vivants, pouvant notamment être problématiques pour la peau (démangeaisons et éruptions cutanées), une autre source de danger provient des allergies. En effet, le pollen peut s'infiltrer dans les draps et provoquer des pathologies comme une toux et des crises d'asthmes. En France, on estime que près de 30% de la population y est allergique.

Selon les experts, il faut donc veiller à sécher son linge dans une zone qui n'est pas touchée par le pollen et où les acariens ne vivent pas. Si les affaires sont disposées en extérieur, ils conseillent d'éviter les heures où les UV sont les plus puissants, c'est à dire en matinée ou en fin de journée. Enfin, ils préconisent de secouer avec vigueur les draps pour se débarrasser au maximum des éléments indésirables.