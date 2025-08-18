Comment la micronutrition peut-elle aider les femmes à mieux vivre leur cycle menstruel ?

La micronutrition ouvre une voie prometteuse. En s'appuyant sur les besoins spécifiques de chaque femme, cette approche douce peut lui permettre, via l'alimentation, de mieux appréhender et vivre son cycle menstruel.

Un sujet aussi vaste et passionnant que concernant. Chaque femme vit son cycle menstruel de manière unique, mais elles sont nombreuses à ressentir une fatigue intense ou des sautes d’humeur, souvent liées aux fluctuations hormonales.

Selon les données de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), entre 20 et 40% des femmes en âge de procréer souffrent d’un syndrome prémenstruel (SPM), même si dans les faits, il pourrait en concerner bien plus. Avant les règles, ce dernier se traduit souvent par de l’épuisement, de l’irritabilité ou des ballonnements.

D’autres femmes sont touchées par le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), une affection hormonale qui provoque des déséquilibres hormonaux, des règles irrégulières, des taux excessifs d’androgènes et des kystes dans les ovaires.

Aucun traitement n'existe pour les soulager. C'est dans ces cas que la micronutrition féminine peut alors jouer un rôle essentiel.

Elle consiste à fournir à l’organisme les vitamines, minéraux, oligo-éléments et acides gras essentiels dont il a besoin, en quantité et en qualité adaptées, au moment le plus opportun, dans le but d’atténuer les symptômes désagréables et optimiser le bien-être.

Sauter le pas pour son bien-être

«La micronutrition est un terme inconnu au bataillon encore aujourd’hui», lance Rebecca, une jeune femme de 25 ans qui a récemment lancé son compte Instagram où elle propose des petits-déjeuners ou encore des collations pas comme les autres.

Dans ce qu'elle partage, Rebecca explique comment adapter l'apport en vitamines, minéraux et autres nutriments aux besoins spécifiques de la femme selon le cycle menstruel, qui est composé de quatre phases.

«J’ai commencé à faire des recherches de mon côté sur ma santé et comment je pouvais l'améliorer. J’ai observé de nombreuses améliorations sur mon corps. Je me suis alors posée des questions sur l'importance de l'alimentation et de la micronutrition plus spécifiquement», explique la jeune femme qui a désormais 100.000 adeptes sur le réseau social.

Diplômée d’une licence en biologie, Rebecca a ensuite suivi un master en nutrition avant de travailler dans la recherche et le développement dans le domaine agroalimentaire. Elle s’est donc servie de ses connaissances en la matière pour adapter son alimentation : «C’est une idée de projet que je voulais réaliser. C’est aussi en lien avec mon parcours médical. J’ai un SOPK. Cela a impacté toute ma vie. Depuis mon opération, j'ai eu une remise en question», témoigne l’intéressée.

Une charge mentale

Mais comment s’y prendre dans un quotidien bien rempli ? Rebecca conseille par exemple de commencer par remplacer le sucre raffiné par du sirop d’érable puis à terme de la banane, qui apporte quelque chose du point de vue nutritionnel.

Puis ensuite, pendant les règles, elle propose des recettes pour booster l'apport en fer (lentilles, haricots blancs...), vitamine C (kiwi, agrumes...) et magnésium (amandes, chocolat noir...).

La noix de cajou est riche en magnésium et zinc. ©Adobe

Aussi, Rebecca prône une alimentation anti-inflammatoire (fruits et légumes variés, oléagineux légumineuses, huiles végétales…), mais sans pour autant tomber dans l’excès ni la frustration.

Sous chacun de ses posts, elle détaille les ingrédients qu’elle utilise et pour quelle raison. Chaque phase du cycle menstruel a ses aliments fétiches. «Ce que j'essaye de mettre en avant sur les réseaux, c'est de faire ce changement de manière moins brutale que moi, par des recettes qui sont quand même gourmandes et simples à réaliser», explique la jeune femme.

Veiller à son bien-être de la sorte implique de cuisiner, de consommer moins de produits transformés et d'avoir un œil attentif sur son cycle pour adapter au maximum son assiette aux différentes phases et ainsi lutter contre la fatigue, par exemple.

Pour rendre cette alternative moins pesante et stressante, elle peut être partagée avec un proche ou en famille. «La micronutrition, moi, je ne la vois pas vraiment comme un régime. C'est vraiment juste adapter ses besoins à l'assiette, et, s’il y a un autre besoin, par une supplémentation. Tout le monde est impacté. Par exemple, on donne de la vitamine D aux bébés dès la naissance. De ce fait, mes recettes conviennent à tout le monde», développe la spécialiste en nutrition, santé et science des aliments.

«Je reçois plein de messages de femmes qui adoptent mes recettes et que les enfants adorent, finalement. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils mangent des haricots blancs dans leurs cookies», souligne la jeune femme.

Un enjeu de santé publique ?

En outre, la micronutrition contribue à prévenir des maladies cardiovasculaires, des troubles digestifs chroniques ou encore du diabète et soutient entre autre l'immunité, la santé digestive, l'energie et la vitalité. Mais c'est un sujet complexe, peu vulgarisé et souvent cantonné à des cercles spécialisés.

Pourtant, la micronutrition aide des femmes, notamment celles souffrant de SOPK. «J’ai fait ce changement-là de manière très brutale. J’ai arrêté le sucre du jour au lendemain. Me concernant, je n’avais pas d'autre option. Je ne voulais plus terminer à l'hôpital, donc moi je m'étais mis comme objectif de vraiment arrêter tout ce qui est inflammatoire», témoigne Rebecca, qui assure avoir réglé 70% de ses problèmes grâce à la micronutrition .

Le SOPK est l’une des principales causes d’infertilité chez la femme. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui ne reconnait pas encore la micronutrition, environ 6 à 13% des femmes en âge de procréer sont touchées par ce problème de santé publique, sachant que jusqu’à 70% des femmes concernées ne sont toujours pas diagnostiquées dans le monde.

Récemment, Rebecca a fait un podcast au sujet du SPM et a été étonnée : «Dans les commentaires, les personnes étaient choquées de découvrir que c’était ce qu’elles ressentaient. Ce n’est pas parce qu’on est nombreuses à l’avoir que c’est normal. Au contraire.»

Il reste difficile pour certaines femmes de mettre des mots sur ce qu'elles ressentent afin de trouver des solutions, parfois hors du champ médical habituel.

En se lançant les réseaux sociaux, Rebecca a voulu parler au plus grand nombre. «Finalement, il y a un réel besoin, et ça se voit», déclare la jeune femme, qui remarque un manque d’informations autour de la santé féminine. «C'est même très, très, très choquant. Je ne veux pas passer un message alarmiste, mais heureusement, aujourd'hui, ça commence à changer».

La micronutrition féminine s'avère être un outil puissant pour améliorer la qualité de vie des femmes, en tenant compte de leur spécificité biologique, tout au long de leur vie.

Cette méthode demande une personnalisation forte, du temps et des examens complémentaires (bilan de santé et prise de sang) pour venir à bout de certaines carences. Dans tous les cas, il est conseillé d’adopter pour un régime alimentaire équilibré, varié, sans abus mais aussi sans frustration.