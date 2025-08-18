«Manger du placenta en capsules» : attention à cette «tendance» qui se développe sur les réseaux sociaux

Consommer son placenta en capsules après sa grossesse devient une réelle tendance grâce aux influenceurs et stars américaines. Pourtant, rien ne prouve que la pratique est bénéfique. Elle pourrait même être dangereuse pour la mère et le nouveau-né.

Au début du mois, Calvin Harris a annoncé la naissance de son fils, Micah. Pour ce faire, le DJ de 41 ans a posté une série de clichés sur son compte Instagram. Les premiers, assez anodins, capturent des moments entre le père et son nouveau-né.

Néanmoins, d’autres images ont piqué la curiosité des internautes : celle du placenta de la mère, Vick Hope. Dans son post, le couple fait comprendre que le placenta de la journaliste britannique a été déshydraté, broyé, puis encapsulé afin d’être consommé.

Une tendance qui revient en force mais qui n’est toutefois pas vraiment nouvelle : il y a dix ans en effet, en 2015, la star de télé-réalité Kim Kardashian avait annoncé, sur son blog, avoir lyophilisé et fait transformer son placenta en pilules, après avoir donné naissance à son fils, Saint.

«J’ai entendu tellement d’histoires, quand j’étais enceinte de North, de mères qui n’avaient pas mangé leur placenta lors de leur première grossesse et qui ont souffert de dépression post-partum. Quand elles ont pris les pilules de placenta avec leur deuxième enfant, elles n’ont pas fait de dépression», avait-elle écrit. «Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer ?»

«Aucune preuve scientifique»

Considéré comme un organe, quoique transitoire, le placenta se développe dès la première semaine de grossesse et permet d'approvisionner le fœtus en oxygène ou encore, en nutriments.

Certains avancent ainsi que le placenta est riche en hormones, en vitamines et en nutriments bénéfiques pour la santé après la grossesse. Le consommer (avec des capsules, rôti, en smoothie ou même cru) permettrait donc de combattre la dépression post-partum, d’améliorer le taux de fer, la production de lait ou encore, l’énergie.

Néanmoins, il n’y a pas de réelles preuves soutenant ces affirmations concernant la consommation du placenta après la naissance. «Nous avons constaté qu’il n’existe aucune preuve scientifique d’un quelconque bénéfice clinique de la placentophagie chez l’humain, et qu’aucun nutriment ni aucune hormone placentaire n’est conservé en quantité suffisante après l’encapsulation placentaire pour être potentiellement utile à la mère après l’accouchement», avait affirmé une étude de l’American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Une pratique interdite en France

De même, une étude publiée en 2020 dans la National Library of Medicine aux États-Unis expliquait que les «informations disponibles sont principalement des ouï-dire», et qu’il existe même des «risques potentiels pour la santé».

D’après un autre papier de la Mayo Clinic (une fédération hospitalo-universitaire et de recherche américaine), un nourrisson peut développer certaines maladies, dont des infections graves, si la mère consomme son placenta. L’avertissement était basé sur un cas où un nouveau-né avait développé un streptocoque B, après que la mère a pris des capsules de placenta. Ces mêmes capsules avaient été testées positives à la bactérie.

En France, le placenta est considéré comme un déchet d’activité de soin à risque infectieux (DASRI), s'il n’est pas utilisé à des fins thérapeutiques et scientifiques. Ainsi, sur le territoire français, le placenta n’appartient ni à la mère, ni à l’enfant : il fait l’objet d’un «droit patrimonial».

Comme le rappelle la MACSF, en France, «il est ainsi strictement interdit aux différents professionnels de santé de remettre le placenta à la patiente qui en ferait la demande à des fins personnelles».