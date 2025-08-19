«Glimmers» : que sont ces petits instants de bonheur et comment les reconnaître ?

Ils peuvent se manifester sous forme d'odeurs, de bruits familiers ou même d'interactions avec une personne chère, ces petits moments qui peuvent sembler insignifiants ont plus de pouvoir qu'on ne le pense sur notre humeur. Ce sont des glimmers.

Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience sans le savoir. Les glimmers sont des petits phénomènes, allant d'un rayon de soleil à un sourire échangé, qui procurent au corps et au cerveau un pic de joie et de bonheur. Des petits moments du quotidien qui apportent un sentiment de sérénité, voire de sécurité.

Ce terme, utilisé en psychologie, a été théorisé par Deb Dana, une travailleuse sociale clinicienne américaine, qui exerce sur les traumatismes complexes. Glimmers signifie lueur, lumière, et fait référence à une poussée de sérotonine (la molécule du bonheur), dans le domaine psy.

Comment les reconnaître ?

Il est important de noter que les glimmers sont des petites choses très personnelles, attachées à des souvenirs ou des plaisirs qui nous sont propres. Concrètement, ils peuvent prendre les formes suivantes : une odeur (de la nourriture, un parfum, un animal...), un moment particulier de la journée (un coucher de soleil, un réveil paisible, le clapotis de la pluie...), être témoin d'un moment ou d'un événement particulier (un arc-en-ciel, une étoile filante...), ou bien d'une action réconfortante (caresser un animal, faire un câlin, écouter une musique...).

Bien qu'ils puissent sembler légers et subjectifs, les glimmers sont très importants. Même si leur rôle et leur impact sur la santé mentale n'a été que peu étudié, ils renvoient inévitablement à une psychologie positive et à une réponse positive à des comportements anxieux ou à des poussées de stress.

S'entraîner à les cultiver et à les repérer encourage à cultiver l'optimisme et à voir le bon côté des choses, cela même dans les moments les plus difficiles. Apprendre à s'arrêter sur le bon est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour le cerveau, dont les bénéfices ont été démontrés à de nombreuses reprises par des études.