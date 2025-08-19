La pollution aux plastiques serait responsable de la chute du nombre de spermatozoïdes, selon une étude

Alors qu'à Genève, l’espoir d’un traité international pour réduire la pollution plastique s’est éteint, les chercheurs alertent sur les effets des microplastiques, notamment sur la fertilité des hommes.

Une sonnette d’alarme. Des experts américains s’inquiètent de plus en plus de la chute du nombre de spermatozoïdes, liée à l’utilisation massive de plastique dans notre quotidien. Le sujet est plus que jamais d’actualité, alors qu’à Genève, les négociateurs de 183 pays ont échoué à s’entendre pour établir un traité de réduction de la pollution des plastiques.

Selon le média britannique The Guardian, les scientifiques affirment que le nombre de spermatozoïdes baisse d’1% par an chez les hommes, et ce, depuis ces 50 dernières années : la fertilité humaine a, forcément, diminué en parallèle.

Évidemment, d’autres facteurs comme l’obésité peuvent affecter la fertilité, mais selon le docteur Shanna Swan, interrogé par le quotidien britannique, le déclin est «en grande partie dû à des toxines dans l’environnement qui ont la capacité d’interférer avec les hormones».

En déclin depuis 1973

Plusieurs recherches et études ont déjà été menées sur le sujet : l’année dernière, des chercheurs chinois avaient révélé que chaque échantillon de sperme qu’ils avaient étudié contenait des traces de polymères. Les résultats avaient également montré une différence dans la mobilité des spermatozoïdes en fonction du type de plastique détecté.

Le docteur Shanna Swan et ses collègues avaient aussi mené leurs propres recherches en 2017, démontrant une chute drastique du nombre de spermatozoïdes, à hauteur de 60% entre 1973 et 2011, chez les hommes d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Australie.

Après avoir répété l’étude en 2023, les scientifiques ont réalisé que ce déclin gagne en vitesse depuis quelques années.

Un risque pour les grossesses

En plus d’affecter les spermatozoïdes, les microplastiques touchent aussi les embryons et fœtus : ces derniers sont à risque de développer le «syndrome de phtalate», qui se manifeste par une baisse de la fertilité, une atrophie testiculaire, une réduction du poids du fœtus, une mortalité fœtale, et des malformations.

Face à l’échec des négociations, le docteur appelle à la prudence : «Les gens peuvent réutiliser des matériaux. Ils devraient essayer de regarder ce qu’ils utilisent dans leurs contenants à emporter et transporter des petites bouteilles en verre pour leurs boissons».