Voici les 5 pays de l’UE où les décès par noyades sont les plus nombreux

Début août 2025, les sauveteurs de Barcelone ont protesté contre le manque de personnel et les installations précaires le long des plages, après plus de 700 noyades dans toute l'Espagne en 2024. [REUTERS/Bruna Casas]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’été est la période la plus propice aux noyades. La France est, de loin, le pays européen qui enregistre le plus grand nombre de décès liés à ce phénomène, selon les derniers chiffres de l’Union européenne.

La noyade reste l’un des principaux dangers mortels de la saison estivale. Avec la chaleur et les vacances, plages et piscines sont très fréquentées et représentent un risque important d’accidents. Selon les données recensées par Eurostat, 4.810 personnes sont mortes noyées dans l’Union européenne en 2022. Ce total représente 194 décès de moins qu’en 2021, soit une baisse de 3,9 %. La grande majorité des victimes sont des hommes et cinq pays se distinguent par un nombre particulièrement élevé de noyades.

En la matière, la France est le plus mauvais élève. En 2022, 784 décès par noyade ont été recensés, soit 16,3 % de l’ensemble des noyades dans l’UE. La France est suivie par l’Allemagne (542 décès), la Pologne (535), la Roumanie (472) et l’Espagne (449). La mer demeure le lieu où l’on déplore le plus de noyades, devant les rivières, les piscines privées et les plans d’eau.

Des noyades en trop grand nombre en france

En 2025, la situation est encore plus préoccupante en France. Santé publique France alerte sur une hausse de 58 % des noyades entre le 1er juin et le 2 juillet par rapport à la même période en 2024. Plus de 100 personnes sont mortes noyées durant cette période. 

Toutes les tranches d’âge sont concernées, mais les jeunes sont particulièrement touchés : 27 enfants et adolescents ont perdu la vie en 2025, contre 15 en 2024. La noyade constitue la première cause de mortalité accidentelle chez les moins de 25 ans, selon le site du Service-public.

Pour endiguer ce phénomène, les deux anciens champions olympiques Alain Bernard et Florent Manaudou appellent à un «plan piscine». «Dans certains territoires, les maires et les élus n’ont pas les moyens de mettre une piscine pour l’apprentissage de la nage. Or il faut que ça reste un service public», a expliqué Alain Bernard dans les colonnes de Franceinfo, concluant que «si on ne sait pas nager, on risque de mourir».

D’autres pays se distinguent au contraire par leur faible nombre de noyades. Le Luxembourg n’a enregistré qu’un seul décès en 2022, un chiffre à relativiser en raison de sa petite population et de son accès très limité à la mer. La Belgique affiche également des résultats relativement bas avec 71 décès. Même des États insulaires comme Malte (3 décès) ou Chypre (13 décès) présentent un nombre réduit de noyades mortelles.

