«Jusque dans les os et le cerveau» : qu'est-ce que la «Valley fever» dont les cas explosent aux Etats-Unis ?

Provoquée par deux espèces de champignons du genre Coccidioides, la Valley fever fait des ravages dans le sud des États-Unis. Cette infection fongique potentiellement mortelle se contracte par l’inhalation de spores microscopiques présentes dans l’air.

Un parfum de The Last of Us plane sur la Californie. Les autorités sanitaires de cet État américain viennent de mettre en garde contre une recrudescence d’une infection fongique potentiellement mortelle : la Valley fever.

Deux espèces de champignons, Coccidioides immitis et Coccidioides posadasii, en sont responsables. Les activités qui remuent le sol (construction, agriculture, jardinage) ou encore certains phénomènes météorologiques, comme les tempêtes de poussière, libèrent des spores microscopiques dans l’air. Une simple inhalation suffit alors à déclencher la maladie.

La Valley fever est, dans la majorité des cas, une maladie bénigne, parfois même totalement asymptomatique. Chez certaines personnes, toutefois, des symptômes grippaux apparaissent généralement une à trois semaines après l’exposition au champignon.

Ces symptômes peuvent inclure : fièvre, toux (parfois accompagnée de sang ou de mucus), fatigue persistante, douleurs thoraciques, essoufflement, maux de tête, sueurs nocturnes, ainsi que des douleurs articulaires et musculaires. Des éruptions cutanées peuvent également survenir, principalement sur les jambes, mais aussi sur la poitrine, les bras ou le dos.

Si l’infection initiale n’est pas totalement éliminée, elle peut évoluer vers une pneumonie ou, plus rarement, vers une coccidioïdomycose disséminée. Dans ce cas, le champignon quitte les poumons pour atteindre d’autres organes, comme la peau, les os, les articulations, voire le cerveau.

Il est important de souligner que la Valley fever n’est pas contagieuse : elle ne se transmet pas d’une personne à l’autre.

6.761 cas de Valley Fever recensés en Californie

Sans surprise, les personnes âgées, les femmes enceintes et les individus immunodéprimés présentent un risque accru en cas d’infection.

Dans la majorité des cas, la Valley fever guérit spontanément, sans traitement particulier. Néanmoins, dans les formes graves, un traitement antifongique peut être prescrit pendant trois à six mois. Dans de très rares situations, une intervention chirurgicale est nécessaire pour retirer les tissus pulmonaires infectés.

Depuis le début de l’année, les autorités américaines ont déjà recensé 6.761 cas de Valley fever en Californie selon le New York Post. En 2024, 12.595 cas avaient été enregistrés. Cette maladie entraîne chaque année environ 80 décès et plus de 1.000 hospitalisations dans l’État.

Si la Californie est particulièrement touchée, ces champignons, qui aiment les climats humides et secs, se développent aussi dans les zones désertiques de l’Arizona, du Nevada, de l’Utah, du Nouveau-Mexique et du Texas, ainsi que dans l’État de Washington, le nord du Mexique et certaines régions d’Amérique centrale et du Sud.