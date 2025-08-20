«Un été sans précédent» : Chikungunya, dengue, West Nile... Les maladies transmises par les moustiques explosent en France

L'été 2025 aura été sans précédent en ce qui concerne le nombre de maladies transmises par les moustiques. Des cas autochtones, et non importés, dont l’augmentation inquiète les autorités.

Un été inédit. Ce mercredi 20 août, Santé publique France a tiré la sonnette d’alarme face à une hausse sans précédent des cas autochtones de chikungunya, de dengue et de fièvre West Nile.

Au 19 août, l’agence sanitaire recensait 27 foyers de chikungunya totalisant 154 cas dans l’Hexagone, contre 23 foyers et 115 cas seulement une semaine plus tôt. L’été 2025 s’impose ainsi comme une saison record pour la circulation autochtone de ce virus, transmis entre humains par les piqûres de moustiques tigre en métropole. Les années précédentes, jamais plus d’une trentaine de cas n’avaient été recensés au cours d’un été en métropole.

Si la situation a pris une telle ampleur en 2025, c’est en grande partie à cause de l’épidémie de chikungunya qui a frappé La Réunion en début d’année, la plus importante depuis près de vingt ans. Cette flambée a favorisé l’arrivée de nombreux cas importés, lesquels ont ensuite alimenté une transmission locale par les moustiques tigre.

Outre le chikungunya, la dengue constitue la deuxième maladie transmise par le moustique tigre. Si, pour l’heure, le nombre de cas autochtones reste inférieur à celui enregistré en 2024 (66 au total), une progression régulière est observée depuis le début de l’été.

Au 19 août, sept foyers avaient été identifiés, dont un désormais clos, pour treize cas recensés. La semaine précédente, on ne comptait que six foyers et onze cas. Une hausse continue qui là aussi inquiète les autorités sanitaires.

Le réchauffement climatique à l'oeuvre ?

Il y a encore quelques années, le moustique tigre était totalement absent de la métropole. Aujourd’hui, il est présent sur presque tout le territoire. En cause : le réchauffement climatique, qui favorise des étés de plus en plus chauds et prolongés. L’été 2025 en a été l’illustration, avec plusieurs épisodes caniculaires et des températures comparables à celles de l’océan Indien.

En dehors de la dengue et le chikungunya, une autre maladie a fait son apparition en France ces dernières semaines : la fièvre du Nil occidental (West Nile fever). Contrairement aux deux premières, elle n’est pas transmise par le moustique tigre, mais par le moustique Culex, plus répandu dans l’Hexagone.

Si les cas autochtones restent pour l’instant limités, 13 recensés cet été, contre plusieurs dizaines certaines années, leur répartition est inédite : pour la première fois, des infections ont été signalées en région parisienne, et non plus uniquement dans le sud du pays.

Ces trois maladies présentent des symptômes similaires, proches d’un état grippal avec notamment de la fièvre, de la fatigue et des douleurs musculaires.