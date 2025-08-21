Etats-Unis : un habitant de Californie testé positif à la peste

Un habitant de la région du lac Tahoe (Etats-Unis) a été testé positif à la peste, selon une annonce faite par les autorités locales ce mardi. Ces dernières ont évoqué la piste d'une infection par une puce alors que la victime campait dans la zone.

La région était épargnée par cette maladie sur l’homme depuis 2020. Un habitant de la région du lac Tahoe a été testé positif à la peste, ont annoncé mardi les autorités sanitaires californiennes dans un communiqué. Ces dernières ont privilégié la piste d’une infection par une puce alors que la victime, qui se remet actuellement à domicile, campait dans la zone, selon CNN.

«La peste est naturellement présente dans de nombreuses régions de Californie, y compris dans les zones d'altitude du comté d'El Dorado. Il est important que chacun prenne des précautions pour lui-même et ses animaux de compagnie lorsqu'il est à l'extérieur, en particulier lors de promenades, de randonnées ou de campings dans des zones où vivent des rongeurs sauvages», a assuré Kyle Fliflet, le directeur par intérim de la santé publique du comté.

Pour prévenir l'infection, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) suggèrent d’utiliser un insectifuge dans les zones d'exposition possible et un produit antipuces sur les animaux de compagnie. Ces organismes ont aussi rappelé qu’il ne faut pas permettre aux animaux qui errent librement dans les zones endémiques d'infection de dormir sur votre lit.

7 cas de peste signalés chaque année aux Etats-Unis

Selon les CDC, sept cas de peste humaine sont signalés chaque année aux États-Unis. L'infection est causée par la bactérie Yersinia pestis et se transmet à l'homme par piqûre de puce infectée ou par contact avec des animaux infectés. Cette même source a aussi noté que la plupart des cas de peste ont tendance à se produire dans les zones rurales de l’ouest des États-Unis.

Les symptômes de l'infection apparaissent généralement dans les deux semaines suivant l'exposition et peuvent inclure fièvre, frissons, faiblesse et gonflement des ganglions lymphatiques. Les infections pesteuses peuvent être traitées avec des antibiotiques courants.

Le Département de la Santé Publique de Californie surveille régulièrement les populations de rongeurs pour détecter l'activité de la peste et a identifié quatre infections positives chez des rongeurs dans le bassin du Tahoe cette année. Selon les responsables du comté d'El Dorado, avant cette infection, le dernier cas positif dans la région remontait à 2020.