Voici les aliments à éviter après 60 ans pour un bon régime anti-inflammatoire

Après l’âge de 60 ans, les besoins de notre organisme évoluent. Côté alimentation, il est notamment recommandé d’adopter un bon régime anti-inflammatoire pour prendre soin de ses articulations en mettant de côté certaines denrées. Voici celles à proscrire.

La viande rouge

Une fois passé le seuil des 60 ans, il convient de limiter sa consommation de charcuterie et de viande rouge. Ces denrées sont très acidifiantes, riches en sel et en acides gras saturés, qui affaiblissent le cartilage des articulations. Elles contiennent aussi un oméga 6 impliqué dans le déclenchement des inflammations : l’acide arachidonique. Dans l’idéal, privilégiez des protéines variées et maigres telles que la volaille, le poisson, ou encore les œufs.

Les viennoiseries

Les viennoiseries, mais aussi les biscuits, les pâtisseries et les bonbons font aussi partie des aliments à ne pas inclure trop régulièrement dans le menu. Comme les graisses saturées, le sucre est un agent inflammatoire majeur qui augmente les douleurs arthritiques. Dans le cadre d’un tel régime, il faut miser sur les fruits, et plus particulièrement sur les fruits rouges, connus pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.

Le pain blanc

La baguette blanche, tout comme le pain de mie, les biscottes, et autres céréales raffinées ne sont pas de bons alliés. On recommande ainsi les produits à base de céréales complètes, comme le pain aux céréales (de seigle ou d'épeautre) et les pâtes complètes. De plus, ces produits à indice glycémique élevé peuvent favoriser la prise de poids. Or la surcharge pondérale déclenche une réaction inflammatoire.

Les frites

Sur la liste des produits déconseillés figurent les aliments frits : les frites fines et croustillantes - plus les aliments sont fins, plus ils sont gras -, les chips, les beignets de calamar ou encore les nuggets. Et pour cause, ces aliments transformés contiennent beaucoup de sodium et des glucides raffinés. Sans compter qu’ils sont cuits dans des huiles riches en oméga 6. Or, elles favorisent les inflammations. Les denrées braisées ou grillées sont elles aussi à proscrire.