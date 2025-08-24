«Triangle de la mort» : pourquoi il ne faut surtout pas percer un bouton dans cette zone du visage

Outre-Atlantique, une mère de famille a dû récemment être transportée en urgence à l’hôpital après avoir percé un bouton dans le «triangle de la mort» : une zone du visage où les infections peuvent se propager directement jusqu’au cerveau.

Un bouton qui aurait pu lui coûter la vie. Aux Etats-Unis, Lish-Marie, mère de trois enfants, s’est retrouvé aux urgences après avoir percé un bouton qui se trouvait sur son visage.

Le bouton en question se trouvait dans ce que les dermatologues appellent le «triangle de la mort» et le fait de le percer aurait pu lui coûter la vie. En effet, dans cette zone du visage, les infections peuvent se propager directement jusqu’au cerveau.

Woman Ends Up in Urgent Care After Popping Pimple in the ‘Triangle of Death’ on Her Face (Exclusive) https://t.co/RLiXNi4JNR — People (@people) August 24, 2025

Le «triangle de la mort» désigne la zone du visage située entre l’arête du nez et les commissures des lèvres. Cette région est parcourue de veines directement reliées au cerveau par le sinus caverneux. Problème : ces vaisseaux sanguins ne possèdent pas de valvules, ce qui permet aux bactéries (notamment celles présentent dans un simple bouton) de circuler librement jusqu’à la boîte crânienne.

Résultat : une infection locale peut se propager et entraîner de graves complications, comme une thrombose, une méningite, une perte de la vision ou encore une paralysie faciale.

Il est donc essentiel de ne jamais percer un bouton situé dans cette zone. À la place, pensez à désinfecter régulièrement le bouton. Si l’inflammation persiste ou s’aggrave, il est conseillé de se rendre chez un dermatologue.

Une infection endiguée avec des antibiotiques

Pour Lish-Marie, plus de peur que de mal. À son arrivée aux urgences, une partie de son visage était tellement enflée qu’elle ne pouvait plus le bouger. Une situation «extrêmement douloureuse», raconte la mère de famille.

À l’hôpital, les médecins lui ont prescrit un traitement combinant quatre médicaments, dont des stéroïdes et des antibiotiques, afin d’endiguer l’infection.

Consciente des risques liés au «triangle de la mort», Lish-Marie sait qu’elle a eu de la chance : «J’ai été diagnostiquée très rapidement, en quelques heures, et j’ai reçu beaucoup de médicaments».

Elle a finalement pu regagner son domicile quelques heures plus tard. Il a tout de même fallu trois jours pour que la situation revienne à la normale.