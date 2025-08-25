Manger trop gras cause-t-il réellement des boutons ?

On répète souvent aux adolescents et aux personnes victimes de problèmes de peau, que l'acné est en grande partie due à leur alimentation, soit trop grasse, soit trop sucrée. Toutefois, l'idée que les aliments gras seraient à l'origine d'une peau grasse pourrait n'être qu'un mythe.

Nous sommes ce que nous mangeons... ou pas. Les personnes sujettes à de l'acné ont souvent la peau grasse, ce faisant, l'idée que l'acné était liée à une alimentation grasse a vu le jour. Toutefois, cette idée serait complètement fausse. «On pense souvent que manger des aliments gras augmente la production de sébum, ce qui favorise l'acné, mais c'est une idée fausse. La production de sébum sur la peau, celui des pores, est principalement influencée par les hormones et la génétique», a expliqué le docteur Rosalind Simpson, dermatologue à l'Université de Nottingham, au Guardian.

En réalité, c'est l'augmentation des androgènes, ou hormones sexuelles mâles, qui survient chez les hommes et les femmes à la puberté, qui est à l'origine des poussées d'acné. En effet, ce phénomène entraîne une augmentation de la production de sébum qui, mélangé aux cellules mortes, peut obstruer les pores. Un combo huileux, qui favorise la prolifération des bactéries et donc l'apparition de boutons d'acné.

Les facteurs naturels sous-estimés

Outre les épisodes hormonaux internes qui peuvent mener à des poussées d'acné, ces dernières dépendent énormément de l'environnement dans lequel une personne se trouve. De ce fait, un quotidien anxieux et stressant favorisera l'apparition de boutons, tout comme une forte exposition à la pollution, selon les dires de Rosalind Simpson. Il précise que des traitements tels que la pilule contraceptive ou le syndrome des ovaires polykystiques peuvent également en être la cause.

Privilégier un environnement sain est donc aussi important, voire plus important que de surveiller son alimentation : «On essaie de modifier son alimentation pour traiter l'acné, mais les régimes restrictifs peuvent être nocifs, surtout pour les adolescents, sauf sous surveillance médicale», poursuit le dermatologue.

L'acné s'est répandue au cours du siècle dernier et est à l'origine de nombreux complexes, notamment chez les plus jeunes. Si vous en êtes victimes, vous pouvez opter pour des crèmes, des savons et des traitements légers dans un premier temps, mais si cela ne fonctionne pas, il est préférable de consulter rapidement un médecin.