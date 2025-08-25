Pieds fragilisés : voici 3 gestes à suivre pour en prendre soin

Le port de tongs, la piscine, la mer, la transpiration, les champignons, marcher pieds nus… Les vacances d’été ne sont pas de tout repos pour nos pieds. Voici comment chouchouter ses petons et les reprendre en mains.

faire un bain de pieds relaxant une fois par mois

Pour les choyer avant la reprise, rien de tel qu'un bain de pieds bien chaud. Pratiqué mensuellement, pendant environ vingt minutes, cela va permettre de se relaxer, mais aussi de ramollir la peau et de favoriser l'ouverture des pores.

N'hésitez pas à mettre une poignée de sels marins dans l'eau pour vivifier les pieds fatigués et stimuler la circulation sanguine. Le bicarbonate de soude ou l'huile essentielle de lavande, reconnue pour ses vertus calmantes et apaisantes, sont également de bons alliés.

réaliser un gommage une fois par semaine

Le gommage est une étape essentielle dans une routine soin des pieds. Elle permet d'éliminer les cellules mortes, de favoriser l'absorption des soins et de prévenir l'apparition des callosités. Vous pouvez réaliser un gommage dans un institut de beauté ou à la maison grâce à une recette simple et rapide.

Dans un bol, versez deux cuillères à soupe marc de café et deux cuillères à soupe d'huile végétale (coco, jojoba...), mélangez la préparation et massez vos pieds énergiquement, surtout sur les zones rugueuses.

Les hydrater avec du gel d'Aloe Vera tous les jours

Pauvre en glandes sébacées, la peau des pieds est une zone particulièrement sujet à la sècheresse et aux gerçures.

Pour lutter contre cet inconfort, veillez à masser quotidiennement vos pieds, en insistant sur les talons et la plante des pieds, avec du beurre de karité, de l'huile de coco ou du gel d'aloe vera, une plante aux propriétés apaisantes, cicatrisantes et hydratantes. Idéalement, réalisez cette opération le soir puis mettez une paire de chaussettes.