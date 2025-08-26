Ver à vis mangeur de chair : que faut-il craindre de ce parasite, dont un premier cas a été recensé aux Etats-Unis ?

Un cas humain d'infestation par un parasite mangeur de chair a été confirmé aux États-Unis le 4 août dernier. Il s’agit du premier recensé aux États-Unis depuis des décennies.

Une nouvelle qui inquiète. La presse américaine et anglo-saxonne se font l'écho de l'histoire d'un homme, résidant dans le Maryland (États-Unis), qui a été infecté par une larve mouche, et plus précisément, par la lucilie bouchère du Nouveau Monde (New World screwworm), surnommée aussi parasite «mangeur de chair». Fait plus surprenant : il s'agit du premier cas humain diagnostiqué aux États-Unis, depuis des décennies.

Dans le détail, ce patient revenait d'un voyage en Amérique du Sud, lorsqu'il a ressenti les premiers symptômes. Il a ensuite été diagnostiqué le 4 août. S'il est aujourd'hui rétabli, son infection inquiète tout de même les autorités sanitaires, qui ont appelé à renforcer la vigilance. Et pour cause : ce parasite avait été déclaré éradiqué aux États-Unis dans les années 1960.

Une larve qui se nourrit de tissu vivant

La lucile bouchère du Nouveau Monde est une larve de mouche tropicale, appelée Cochliomyia hominivorax. Cette dernière pond dans les plaies ouvertes, et s'attaque majoritairement au bétail.

«L’odeur d’une plaie ou d’un orifice, comme les narines ou les yeux, le nombril d’un nouveau-né ou les organes génitaux, attire les mouches femelles», soulignent les autorités sanitaires américaines.

Une fois qu'elle a éclos, la larve se nourrit du tissu vivant. Cette dernière crée alors une infection, appelée myiase, qui se reconnait à de vives douleurs, une inflammation et des lésions graves qui peuvent s'avérer mortelles.

Mesures de prévention

Le département de l’Agriculture des États-Unis, l'USDA (United States Department of Agriculture), précise que «lorsque les larves de mouches NWS s’enfouissent dans la chair d’un animal vivant, elles lui causent des blessures graves, souvent mortelles. La NWS peut infester le bétail, les animaux domestiques, la faune sauvage, parfois les oiseaux et, dans de rares cas, les humains».

Ainsi, les larves sont plus susceptibles d'infecter les humains qui présenteraient des plaies ouvertes, mais aussi ceux qui se trouvent ou voyagent dans des régions comme l'Amérique du Sud et les Caraïbes.

Alors, pour limiter le risque d’infection, il est conseillé aux patients de nettoyer et de couvrir les plaies, de porter des chemises, des pantalons, des chaussettes et d’utiliser des insecticides homologués. En revanche, le risque pour la population américaine est jugé faible, la maladie ne se transmettant pas d’une personne à l’autre.