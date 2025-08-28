Pollution de l'air : à Paris, la mairie se félicite d'une amélioration «sans précédent» sur la dernière décennie

La mairie de Paris se félicite d’une amélioration «sans précédent» de la qualité de l’air au sein de la capitale sur ces dix dernières années.

La capitale respire mieux. La qualité de l'air à Paris a connu une amélioration «sans précédent» sur la dernière décennie selon la mairie.

La pollution de l'air (...) a baissé de 40%», s'est ainsi félicité mercredi Dan Lert, adjoint en charge du plan climat, de l'eau et de l'énergie, citant une étude d'AirParif.

En outre, la qualité de l'air dans la capitale n'a franchi aucun seuil règlementaire en 2024, a ajouté M. Lert.

Un plan 2025-2030 contesté par la mairie de Paris

La ville de Paris a annoncé avoir déposé en juin un recours en contentieux contre le plan de protection de l'atmosphère d'Île-de-France 2025-2030.

En effet, la mairie a saisi la justice contre le dernier plan de protection de l'atmosphère francilien qu'elle juge «pas du tout à la hauteur».

«Le problème de ce plan, c'est qu'il prévoit comme mesure phare la mise en place de la ZFE (zone à faibles émissions, ndlr)», dispositif qui devait restreindre la circulation des véhicules les plus polluants, mais dont la suppression a été actée en juin à l'Assemblée nationale.

«Ce plan est obsolète parce que nous n'atteindrons pas d'autant plus les objectifs fixés pour 2030 avec la suppression des mesures qui sont les plus importantes», a lancé Dan Lert.

Entre 2012 et 2022, les niveaux de pollution auxquels ont été exposés les Parisiens ont baissé de 40% en moyenne pour le dioxyde d'azote et de 28% pour les particule fines, selon une étude d'AirParif publiée mercredi.

Sur cette même période, les émissions de dioxyde de carbone, dues au trafic routier, ont diminué de 35%, selon cette même étude.

Néanmoins «la pollution de l'air reste la première cause de mortalité et de maladies chroniques à Paris», a averti la mairie de Paris dans un communiqué.

Selon l'Observatoire régional de santé Île-de-France, cité par la mairie, 11,4% des décès annuels à Paris sont liés aux particules fines et 5,4% au dioxyde d'azote.