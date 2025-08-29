Arrêt maladie : voici tout ce qui change pour les déclarations à partir du 1er septembre

Comme chaque année, le 1er septembre est synonyme de changements fiscaux et législatifs. Cette fois, les arrêts de travail sont également concernés, afin de renforcer la lutte contre la fraude.

Qui dit rentrée, dit également changements. À compter du 1ᵉʳ septembre, plusieurs secteurs vont subir quelques ajustements. À l'instar de la retraite progressive, du don du sang, mais aussi des arrêts de travail. Sur ce dernier point, une mesure pour réduire la tolérance va entrer en vigueur. Voici laquelle.

Ainsi, désormais, les arrêts de travail papier autre que la version sécurisée seront refusés par l’Assurance maladie. Cette dernière version étant obligatoire depuis le 1ᵉʳ juillet 2025 et, après une période de tolérance au cours de l'été, elle sera désormais la seule acceptée.

En cas de non-respect de cette règle, le formulaire sera «retourné au prescripteur pour qu’il réalise un avis d’arrêt de travail au bon format», précise l’Assurance maladie sur son site internet.

«Les fraudes aux indemnités journalières (IJ) ont bondi en 2024»

Ce nouveau document, déjà utilisé depuis septembre 2024 par certains professionnels de santé, contient sept points d’authentification, parmi lesquels un papier spécial, une étiquette holographique, une encre magnétique ou encore des traits d’identification du prescripteur.

L’objectif de cette obligation est de lutter contre la fraude. «Les fraudes aux indemnités journalières (IJ) ont bondi en 2024, représentant 42 millions d’euros contre 17 millions en 2023», alerte l’Assurance maladie.

Les documents d’arrêt de travail «pouvant être remplis puis imprimés depuis un logiciel de prescription» seront désormais rejetés par les organismes d’assurance maladie. Même sanction «pour le scan et la photocopie d’un arrêt de travail».

«Afin d’éviter toute erreur, il est rappelé que la transmission dématérialisée de l’arrêt de travail à la CPAM reste la norme», souligne l’Assurance maladie.