Vitamine K2 : où trouver cette vitamine essentielle pour votre coeur et vos os ?

La vitamine K2 est indispensable au bon déroulement de plusieurs fonctions de l’organisme, comme la minéralisation osseuse. On peut aussi compter sur elle pour renforcer sa santé cardiovasculaire. Cependant, elle reste peu présente dans l’alimentation courante, ce qui expose à des carences. Voici donc où en trouver.

Le kéfir

Pour faire le plein de vitamine K2, il faut miser sur les aliments fermentés, tels que le kéfir, une boisson ancestrale originaire du Caucase et issue de la fermentation du lait, ou encore le natto, un aliment japonais traditionnel à base de graines de soja fermentées.

La choucroute

En cas de carence, pensez à intégrer plus régulièrement la choucroute à vos menus. Ce plat emblématique de la cuisine alsacienne est en effet particulièrement riche en vitamine K2, qui aide à diminuer le risque de fractures, de calcification des artères et contribue à réguler la coagulation sanguine.

Le jaune d'œuf

Produite en partie dans les intestins par les bactéries de notre corps, la vitamine K2 est par ailleurs présente dans certains aliments d'origine animale, comme le jaune d'œuf. Souvent mal aimés et peu présents dans les assiettes, les abats, notamment le foie de porc, en sont également bien pourvus.

Le gouda

Au rayon fromages, vous pouvez opter pour le gouda en sachant que plus ce fromage de Hollande est affiné, plus il est riche en vitamine K2. L'edam figure aussi sur la liste, tout comme le camembert, le comté, le beaufort, l’emmental, le brie ou encore le munster.