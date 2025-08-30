Un régime alimentaire riche en potassium pourrait réduire de 24 % le risque d’insuffisance cardiaque, selon une étude

Un régime alimentaire riche en potassium pourrait réduire de 24 % le risque d'insuffisance cardiaque d'après une étude récente. L'essai a porté sur 1.200 patients cardiaques au Danemark.

Une alimentation bénéfique. Au Danemark, Henning Bundgaard, professeur à l'hôpital universitaire de Copenhague et son équipe ont réalisé un essai sur l'apport d'un régime riche en potassium afin de diminuer le risque d'insuffisance cardiaque. Après des tests sur 1.200 patients cardiaques, les résultats ont été satisfaisants. En effet, l'étude suggère qu'une alimentation riche en potassium réduirait de 24 % le risque d'insuffisance cardiaque.

Le régime mis en place par ce professeur et son équipe consistait à augmenter la présence de potassium dans les aliments mangés tout en diminuant le taux de sodium : «Nous avons une liste d'aliments que nous avons donnée aux patients. Nous avons suivi les instructions diététiques générales. Les betteraves blanches, les betteraves rouges, le chou, etc. sont tous des aliments riches en potassium. Nous avons déconseillé la viande, également riche en potassium, car elle est également riche en sodium et contrecarre l'augmentation du potassium», a expliqué Henning Bundgaard.

Bananes, avocats et épinards conseillés

Pour le professeur, ce type de régime n'est pas seulement bénéfique pour les personnes cardiaques : «Avec une vision plus large, nous pouvons dire qu'un apport alimentaire plus élevé en potassium peut non seulement bénéficier aux patients souffrant de maladies cardiaques, mais probablement à nous tous. Nous devrions donc peut-être tous réduire notre consommation de sodium et augmenter la teneur en potassium de notre alimentation».

Le potassium est un minéral très utile à l’organisme. Il permet aux muscles de se contracter et est nécessaire à la santé cardiovasculaire. Il joue aussi un rôle dans la synthèse des glucides et des protéines. Son taux dans le sang est régulé grâce aux reins.

On le trouve essentiellement dans les fruits et légumes. La banane, les tomates séchées, les pommes de terre ou encore les épinards crus font partie des aliments qui contiennent le plus de potassium.

L'avocat est également l'un des aliments les plus riches en potassium.