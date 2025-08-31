«On se sent lent et mou» : qu'est-ce que le brouillard des vacances, que l'on éprouve en revenant au travail ? Une psychologue nous répond

Alors que la rentrée se précise pour les vacanciers de l'été, il convient d'aborder un phénomène courant, celui du «brouillard des vacances». En effet, si pour certains le retour au travail n'est qu'une formalité, avec une tête et un esprit plus reposé, pour d'autres, il s'apparente au sentiment d'être désorienté et déconcentré. On fait le point avec une psychologue.

Une sensation étrange. Les vacances d'été arrivent à leur fin, emportant avec elles le brin de déconnexion qu'ont ressenti la plupart des travailleurs pendant cette période. Nombreux sont les Français à effectuer leur retour au travail. Parmi eux, certains se sentiront ressourcés, reposés, prêts à se remettre pleinement dans leur quotidien. D'autres, en revanche, émettront plus de difficulté, et ressentiront même un phénomène singulier, que l'on appelle «brouillard des vacances», aussi appelé «brainfog» ou «brouillard mental».

Cette sensation est, par définition, «un vécu étrange mélangeant sensation de lenteur et difficulté de concentration», selon la psychologue Audrey Le Mérer. «Le brouillard des vacances qualifie la difficulté qu’éprouvent certaines personnes à reprendre à la fois le travail, mais aussi le cadre de vie habituel», détaille-t-elle.

«Un sentiment de découragement peut poindre le bout de son nez»

Dans le détail, cette sensation prend racine dans le changement de rythme. «Pendant les vacances, "on décroche", on adopte un rythme veille-sommeil différent, on mange différemment et on oublie, peu à peu, le stress du quotidien et du travail. On prend de nouvelles habitudes, on vit moins de contraintes mentales ou émotionnelles et on active notre circuit à dopamine, car nous faisons des activités nouvelles ou tout simplement différentes de notre quotidien», précise la psychologue.

Ainsi, le «brouillard des vacances» peut se traduire par un sentiment de lenteur. «On se sent lent et mou, comme si notre cerveau n’était pas encore rentré avec nous. On peut également se sentir sans entrain, sans motivation pour faire face à ce qui nous attend : retour à la maison, faire le linge, préparer la rentrée, se mettre à lire et à répondre aux tonnes de mails reçus, etc. Un sentiment de découragement peut même poindre le bout de son nez», prévient-elle.

Fatigue physique et morale

Selon Audrey Le Mérer, les personnes les plus susceptibles de ressentir le «brouillard des vacances», sont celles «qui investissent fortement leur vécu, leur vie», surtout si ces mêmes vacances ont été particulièrement dépaysantes ou ressourçantes.

À l’inverse, il arrive également que les vacances aient été marquées par «de trop fortes contraintes d’organisation (trop d’activités, trop intenses) et que le cerveau n’ait pas pu se reposer suffisamment. Il s’agit là d’une autre forme de surinvestissement de soi qui mène à l’épuisement. Le "brainfog" lié au retour peut aussi survenir et révéler une grande fatigue physique et morale».

«S'organiser un petit sas de décompression post-vacances»

Mais alors, comment faire pour ne pas se laisser envahir par ce phénomène en reprenant le travail ? Pour la spécialiste, «l'idée est de s’organiser un petit sas de décompression post-vacances, afin d’éviter le retour en "last minute" en passant de "plage, cocotiers" à "bureau, open space et mails à gogo". Ce petit sas post-vacances sert à reprendre ses marques, ses habitudes à la maison».

Ainsi, prendre le temps de défaire les valises, ranger et se réapproprier son petit, ou grand, chez-soi permettent de rendre les quelques derniers jours de vacances passés à la maison particulièrement agréables. «On peut organiser un dîner avec des amis sans se soucier de notre forme du lendemain, ou encore une activité qu’on n’avait pas trouvé le temps de faire durant l’année. Notre chez-nous devient aussi un lieu de plaisir».

Enfin, Audrey Le Mérer recommande de continuer à évoquer avec ses proches ou ses collègues, ses vacances, afin de «revivre mentalement les moments de bien-être et ne pas se sentir accablé par le retour au travail et à la maison».

Temps d'adaptation allant de deux jours à environ une semaine

Il n'existe, en revanche, aucun délai précis ou scientifique, permettant de mesurer la durée durant laquelle cette sensation peut durer. «Toutefois, par expérience, nous observons que de nombreuses personnes connaissent un temps d’adaptation allant de deux jours à environ une semaine. Passé ce délai, si la sensation de désorientation, d’abaissement du niveau de vigilance et de concentration s’accompagnent d’un sentiment de découragement, voire, de déprime, il est conseillé de consulter afin de s’assurer que cela ne masque pas des difficultés sous-jacentes», recommande la psychologue.

Et pour cause, selon elle, «vivre de bons moments durant nos vacances et se retrouver, de nouveau, confronté à notre réalité du quotidien peut faire émerger, une sorte de déclencheur, des troubles préexistants relevant des souffrances à traiter».