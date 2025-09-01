«Une efficacité supérieure à l'aspirine» : voici le meilleur médicament contre les attaques cardiaques, selon une étude

Alors que des millions de patients atteints de maladie coronarienne sont contraints de prendre quotidiennement de l'aspirine pour se prémunir contre un accident cardiaque grave, des médecins ont découvert un traitement qui serait plus efficace que cette dernière.

Une révolution à venir ? Selon une étude publiée dans la revue médicale The Lancet, le clopidogrel, un anticoagulant empêchant la formation de caillots, est meilleur que l'aspirine pour réduire le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral (AVC) ou de décès chez les patients souffrant de maladie coronarienne.

La coronaropathie survient lorsque les artères du cœur se rétrécissent à cause d'une accumulation d'athérome, une substance graisseuse dans leurs parois. Cette contraction provoque une douleur thoracique, appelée «angine de poitrine», et peut mener à une crise cardiaque en cas d'obstruction.

Maladie cardiaque la plus fréquemment diagnostiquée, elle est l'une des principales causes de décès et d'invalidité dans le monde. Plus de 300 millions de personnes vivent avec une coronaropathie, dont environ 3 millions en France.

Pas de risque accru d'hémorragie

Toutefois, une récente analyse portant sur sept essais cliniques a démontré que les patients sous clopidogrel sont 14% moins susceptibles de souffrir d'une crise cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral ou de mourir d'une maladie cardiaque après cinq ans et demi en moyenne.

Lors du congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) à Madrid (Espagne), l'équipe internationale de médecins concernés a précisé que le risque d'hémorragie majeure, un effet secondaire grave fréquent des anticoagulants, n'était pas plus élevé avec le clopidogrel.

L'étude, menée auprès de près de 29.000 patients, a examiné divers groupes, incluant des personnes ayant subi la pose d'un stent (un support artériel, NDLR) ou souffrant d'une maladie coronarienne aiguë. Ainsi, même ceux susceptibles de moins bien répondre à l'anticoagulant en raison de facteurs génétiques ou cliniques ont tiré un bénéfice plus important que celui de l'aspirine.

«Ces résultats soutiennent une préférence pour le clopidogrel par rapport à l'aspirine pour la monothérapie antiplaquettaire chronique chez les patients atteints de coronaropathie stable», ont estimé les chercheurs.

Des résultats impactants pour le futur

«La disponibilité généralisée, la formulation générique et le caractère abordable du clopidogrel renforcent encore son potentiel d'adoption à grande échelle dans la pratique clinique», ont-ils ajouté.

Le professeur Bryan Williams, directeur scientifique et médical de la British Heart Foundation, la fondation britannique du coeur, a estimé que «ces résultats sont susceptibles d'avoir un impact sur les médicaments que les médecins prescrivent à leurs patients pour réduire leur risque de futurs problèmes cardiaques».

D'après la Base de Données Publique des Médicaments, une boîte de 30 comprimés de clopidogrel dosés à 75 mg est vendue environ 8,77 euros, alors qu'une boîte similaire d'aspirine à 100 mg coûte en moyenne près de 3 euros.

Des recherches supplémentaires sur le rapport coût-efficacité du clopidogrel, ainsi que des études impliquant des échantillons de population plus importants sont encore nécessaires pour justifier toute modification des protocoles standards.