Cholestérol total : quelles en sont les principales causes ?

Le cholestérol total, reflet de l’ensemble des lipides circulant dans notre sang, constitue un indicateur clé du profil lipidique et devient notre ennemi quand il dépasse les normes. Voici les principales causes de sa présence.

Le cholestérol total représente la quantité totale de cholestérol circulant dans le sang, incluant les fractions LDL (mauvais cholestérol), HDL (bon cholestérol), ainsi que d'autres lipoprotéines. Il constitue un indicateur clé du profil lipidique d’un patient.

Les causes d’un cholestérol total élevé

Le cholestérol est une molécule lipidique indispensable à l’organisme. Il est fabriqué majoritairement par le foie (environ 2/3) et provient aussi d’apports alimentaires (environ 1/3), essentiellement d’origine animale. Il participe à la composition des membranes cellulaires en termes de stabilité et fluidité mais aussi à la production d’hormones stéroïdiennes (œstrogènes, testostérone, cortisol), de vitamine D, et de sels biliaires pour la digestion des graisses.

Le LDL, souvent qualifié de «mauvais cholestérol», favorise l’accumulation dans les artères, tandis que le HDL, ou «bon cholestérol», participe à l’élimination de l’excès de cholestérol circulant. Plusieurs facteurs peuvent conduire à une augmentation du cholestérol total, en particulier du LDL :

Génétiques : la synthèse hépatique est programmée. Ainsi, malgré une alimentation adaptée, une production excessive peut persister.

Une alimentation trop riche en graisses saturées et en cholestérol d’origine animale.

Le sexe : les hommes sont généralement plus susceptibles à être atteints.

Maladies associées : diabète, troubles thyroïdiens, pathologies hépatiques ou rénales.

Tabagisme et consommation d’alcool.

La sédentarité peut entraîner une prise de poids, et souvent le niveau de cholestérol LDL.

Signes et complications

L’hypercholestérolémie, qui touche un Français sur cinq, est généralement asymptomatique, ce qui la rend sournoise. Toutefois, ses complications peuvent être graves comme une angine de poitrine, un infarctus du myocarde, un AVC, une artérite des membres inférieurs, entraînant des crampes douloureuses à l’effort ou encore une dysfonction érectile, due à une circulation sanguine altérée.

Pour limiter l’excès de cholestérol LDL, l’hygiène de vie est à surveiller afin de maintenir le taux en dessous d’un certain seuil. Il est recommandé d’éviter les graisses saturées c’est-à-dire limiter beurre, charcuterie, fritures, viennoiseries, fromages gras mais au contraire de privilégier les huiles riches en acides gras mono et polyinsaturés (colza, tournesol, olive). Une personne atteinte doit opter pour une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, et veiller à une gestion du poids.

Si aucune amélioration n'est constatée au bout de trois mois, un traitement médicamenteux peut être prescrit notamment les statines telles que la simvastatine, l’atorvastatine, la rosuvastatine, la fluvastatine ou la pravastatine pour traiter l’hypercholestérolémie ou la dyslipidémie mixte. Si le LDL reste élevé malgré une posologie maximale tolérée, on peut combiner une statine avec l’ézétimibe ou d’autres traitements comme les inhibiteurs de PCSK9 (iPCSK9), pour renforcer l’efficacité et réduire les risques cardiovasculaires.

Le bilan lipidique doit être réalisé à jeun, idéalement depuis au moins 12 heures. Un taux de cholestérol total devient inquiétant lorsqu'il dépasse 2,4 g/L. Il doit être inférieur à 2 g/L, à 0,55g/L pour le taux de LDL cholestérol en cas d'antécédents cardiovasculaires, à 0,70g/L en présence de facteurs de risque cardiovasculaire, et inférieur à 1g/L en l'absence de facteurs de risque.

